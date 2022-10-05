https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html

"Вместо санкций — новый инструмент". Эстония выдвинула ультиматум России

"Вместо санкций — новый инструмент". Эстония выдвинула ультиматум России - РИА Новости, 05.10.2022

"Вместо санкций — новый инструмент". Эстония выдвинула ультиматум России

Власти Эстонии требуют от православного духовенства занять жесткую антироссийскую позицию. Иначе будут санкции — вплоть до высылки из страны митрополита... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:00

2022-10-05T08:00

2022-10-05T10:29

религия

эстония

россия

москва

русская православная церковь

московский патриархат

российская академия наук

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Власти Эстонии требуют от православного духовенства занять жесткую антироссийскую позицию. Иначе будут санкции — вплоть до высылки из страны митрополита Таллинского. Схожая ситуация в соседних Латвии и Литве. О том, почему местные церкви оказались под ударом, — в материале РИА Новости.Сработали на опережениеВслед за Латвией, где светские власти отделили местные общины от РПЦ, за церковный вопрос взялись в Эстонии. Там заявили о "чрезмерном напряжении в обществе", созданном из-за приходов Московского патриархата.А все из-за позиции местного митрополита Евгения (Решетникова) по конфликту на Украине. В мартовском интервью эстонскому телеканалу ETV+ тот довольно расплывчато и аккуратно высказался о происходящем, не осудив Кремль."Мы не знаем ситуации из глубины. <…> Это политический вопрос. Мы, церковные люди, не должны вмешиваться. <…> Пройдет три, пять, а может, 50 лет — и потом будут найдены какие-то документы, которые совершенно перевернут трактовку сегодняшних событий", — пояснял архиерей.О фразе политики вспомнили сейчас — в связи с заявлениями патриарха Кирилла, который неоднократно публично поддерживал российские власти."Это серьезная проблема, если церковь занимает провоенную позицию", — сказал по этому поводу министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. И призвал к ответу. Правда, не патриарха, а митрополита Евгения.Представителей архиерея вызвали в МВД. И выдвинули ультиматум: если религиозный лидер хоть словом обмолвится о "правильности действий Москвы", то его, гражданина России, накажут. Вплоть до лишения вида на жительство и выдворения из страны.Неудобное соседствоВ РПЦ, в свою очередь, заявили о "нарочито грубом" давлении на верующих. И напомнили, что Эстонская церковь имеет самоуправляемый статус, стоит вне политики и "никак от Москвы не зависит". Светский же Таллин этого не понимает.Автономными местные общины стали еще в 1920-м. Им даровали право иметь свой синод — высший орган управления, а также действовать самостоятельно в кадровых и административных вопросах. Правда, ключевые решения утверждает предстоятель РПЦ. Общение с другими поместными церквами — тоже через Москву. На каждой службе поминают имя патриарха Московского.Однако такая "неполная свобода" не устроила некоторых епископов. Они попросили полную независимость — автокефалию, причем у главы Константинопольской церкви, который некогда считался "первым среди равных".Идею активно поддерживали светские власти молодой республики. Но в Константинополе решили иначе: в 1923-м приняли автокефалистов к себе. В итоге в стране образовались две церковные юрисдикции.Ситуация изменилась в 1940-м, когда Эстония вошла в состав Советского Союза. Все общины оказались в Московском патриархате, и утвержденный 20 лет назад самоуправляемый статус отменили. Местная церковь стала обычной епархией, полностью зависимой от РПЦ.После распада СССР патриарх Алексий II повторно подтвердил самостоятельность Эстонской церкви (ЭПЦ), выдав в 1994-м соответствующую грамоту."Однако два года спустя — после настойчивых просьб со стороны правительства — патриарх Варфоломей создал Эстонскую апостольскую православную церковь (ЭАПЦ), которая существует параллельно", — говорит доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.Это спровоцировало конфликт: Москва разорвала каноническое общение с Константинополем и перестала поминать его патриарха. Тем не менее спустя несколько месяцев патриархаты примирились."Договорились, что в Эстонии одновременно будут действовать две церкви, — рассказывает историк. — А приходы сами выберут, под чьей юрисдикцией им быть".Правда, отмечает он, светские власти благоволили структуре Варфоломея. Поэтому ЭПЦ оказалась в проигрышном положении. Официально ее зарегистрировали только в 2002-м.Несмотря на то что храмы Московского патриархата посещает около 150 тысяч верующих (примерно 85 процентов всех православных в стране и десятая часть населения), у организации лишь 37 приходов, что в два раза меньше, чем у ЭАПЦ. Своих храмов нет — общины арендуют госсобственность."Эстонская православная церковь действительно находится в определенной материальной зависимости от государства. И вполне возможно, что лишением митрополита Таллинского вида на жительство дело не ограничится. В теории могут отобрать храмы в пользу того же Константинополя. Или еще хуже: лишить ЭПЦ статуса юридической организации", — считает заместитель директора Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.Вариантов много — итог одинЭксперты отмечают, что активное вмешательство светских властей в религиозные дела — общая для Прибалтийских стран тенденция.Так, глава Виленско-Литовской епархии РПЦ митрополит Иннокентий (Васильев) рассказал, что светский Вильнюс 19 сентября провел переговоры с Фанаром. Обычно в таких случаях местную общину ставили в известность заранее. Но не в этот раз.Еще в мае премьер-министр Литвы направил патриарху Варфоломею письмо, в котором попросил перевести Виленско-Литовскую епархию Московского патриархата в юрисдикцию Константинополя. И пообещал поддержать процесс.Сейм соседней Латвии пошел еще дальше и в начале сентября принял закон об автокефалии (независимости) Латвийской православной церкви (ЛПЦ). Действие, по мнению большинства экспертов, незаконное, поскольку вопрос о канонической самостоятельности — сугубо внутрицерковный. Тем самым парламент нарушил законы о свободе вероисповедания."Мы видим, как власти ищут любые поводы для того, чтобы отмежеваться от всего русского. Лимит европейских санкций как инструмент давления почти исчерпан, теперь нашли новый рычаг — церковь", — говорит Роман Лункин.Однако ситуация в Эстонии, по его словам, парадоксальна. "Эстонская церковь оказалась в нынешних условиях наименее конфликтной. Митрополит Таллинский подписал документы с осуждением действий России, — поясняет религиовед. — Но и это не помогло. Красной тряпкой стала даже формальная приписка "Московский патриархат" — в ней усмотрели пророссийские настроения".Действия Таллина, продолжает он, напоминают украинский сценарий, когда власти всеми силами пытались создать свою структуру, рассорив верующих. Но, подчеркивает эксперт, как показывает практика, за разделением церкви неизбежно следует разделение общества.

https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эстония, россия, москва, русская православная церковь, московский патриархат, российская академия наук, аналитика - религия и мировоззрение