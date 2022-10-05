https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821830370.html

В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии

В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.10.2022

В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии

Речь об "энергетический бедности" в Европе не идет, эта проблема гораздо более остро стоит в других странах, в частности в Африке, считают министр энергетики... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T20:54

2022-10-05T20:54

2022-10-05T21:14

в мире

сухейль аль-мазруи

европа

африка

оаэ

опек

саудовская аравия

энергетика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Речь об "энергетический бедности" в Европе не идет, эта проблема гораздо более остро стоит в других странах, в частности в Африке, считают министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман."Европа очень важна для нас, у нас есть компании-инвесторы из Европы, отношения великолепные. Но я думаю, что речь об энергетической бедности там не идет, вопрос скорее в энергобезопасности, и Европа пытается его решить", - сказал аль-Мазруи на вопрос об "энергетической бедности" в Европе и США, которая зарождается там из-за решений, принимаемых в стенах таких организаций, как ОПЕК."Но если мы говорим об энергетической бедности, то я не думаю, что стоит говорить о Европе. Говорить нужно об Африке, Южной Америке, Азии и людях, у которых нет доступа к энергоресурсам. Точка", - добавил он на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.Бен Сальман, в совою очередь, заметил, что подобные вопросы нужно адресовать правительствам западных стран и понимать, где проблема стоит действительно остро, как, например, в Африке.По мнению саудовского министра, подобные вопросы говорят "высокомерии богатства". "Люди думают, что все живут по тем же стандартам, что и они, и что перед ними стоит тот же выбор", - добавил он.

https://ria.ru/20220920/zima-1818015739.html

https://ria.ru/20220825/energokrizis-1812032800.html

европа

африка

оаэ

саудовская аравия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сухейль аль-мазруи, европа, африка, оаэ, опек, саудовская аравия, энергетика, экономика