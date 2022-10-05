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В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.10.2022
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В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии
В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.10.2022
В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии
Речь об "энергетический бедности" в Европе не идет, эта проблема гораздо более остро стоит в других странах, в частности в Африке, считают министр энергетики... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:54
2022-10-05T21:14
в мире
сухейль аль-мазруи
европа
африка
оаэ
опек
саудовская аравия
энергетика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Речь об "энергетический бедности" в Европе не идет, эта проблема гораздо более остро стоит в других странах, в частности в Африке, считают министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман."Европа очень важна для нас, у нас есть компании-инвесторы из Европы, отношения великолепные. Но я думаю, что речь об энергетической бедности там не идет, вопрос скорее в энергобезопасности, и Европа пытается его решить", - сказал аль-Мазруи на вопрос об "энергетической бедности" в Европе и США, которая зарождается там из-за решений, принимаемых в стенах таких организаций, как ОПЕК."Но если мы говорим об энергетической бедности, то я не думаю, что стоит говорить о Европе. Говорить нужно об Африке, Южной Америке, Азии и людях, у которых нет доступа к энергоресурсам. Точка", - добавил он на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.Бен Сальман, в совою очередь, заметил, что подобные вопросы нужно адресовать правительствам западных стран и понимать, где проблема стоит действительно остро, как, например, в Африке.По мнению саудовского министра, подобные вопросы говорят "высокомерии богатства". "Люди думают, что все живут по тем же стандартам, что и они, и что перед ними стоит тот же выбор", - добавил он.
https://ria.ru/20220920/zima-1818015739.html
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в мире, сухейль аль-мазруи, европа, африка, оаэ, опек, саудовская аравия, энергетика, экономика
В мире, Сухейль аль-Мазруи, Европа, Африка, ОАЭ, ОПЕК, Саудовская Аравия, Энергетика, Экономика
20:54 05.10.2022 (обновлено: 21:14 05.10.2022)
 
В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии

Министры ОАЭ и Саудовской Аравии: речи об энергетической бедности в Европе не идет

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПрохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине
Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Речь об "энергетический бедности" в Европе не идет, эта проблема гораздо более остро стоит в других странах, в частности в Африке, считают министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Европа очень важна для нас, у нас есть компании-инвесторы из Европы, отношения великолепные. Но я думаю, что речь об энергетической бедности там не идет, вопрос скорее в энергобезопасности, и Европа пытается его решить", - сказал аль-Мазруи на вопрос об "энергетической бедности" в Европе и США, которая зарождается там из-за решений, принимаемых в стенах таких организаций, как ОПЕК.
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"Но если мы говорим об энергетической бедности, то я не думаю, что стоит говорить о Европе. Говорить нужно об Африке, Южной Америке, Азии и людях, у которых нет доступа к энергоресурсам. Точка", - добавил он на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.
Бен Сальман, в совою очередь, заметил, что подобные вопросы нужно адресовать правительствам западных стран и понимать, где проблема стоит действительно остро, как, например, в Африке.
"Это роль соответствующих правительств этих стран... Нужно отличать, что принципиально энергетическая бедность разжигается в первую очередь в тех странах, которые реально страдают от того, что у них нет соответствующих средств. Перед ними дилемма - жечь дрова и быть больным или кто-то должен предоставить что-то получше. И это для нас наиболее важно", - заявил он.
По мнению саудовского министра, подобные вопросы говорят "высокомерии богатства". "Люди думают, что все живут по тем же стандартам, что и они, и что перед ними стоит тот же выбор", - добавил он.
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В миреСухейль аль-МазруиЕвропаАфрикаОАЭОПЕКСаудовская АравияЭнергетикаЭкономика
 
 
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