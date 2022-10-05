20:54 05.10.2022 (обновлено: 21:14 05.10.2022)
В Европе нет энергетической бедности, считают в ОАЭ и Саудовской Аравии
Министры ОАЭ и Саудовской Аравии: речи об энергетической бедности в Европе не идет
Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Речь об "энергетический бедности" в Европе не идет, эта проблема гораздо более остро стоит в других странах, в частности в Африке, считают министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Европа очень важна для нас, у нас есть компании-инвесторы из Европы, отношения великолепные. Но я думаю, что речь об энергетической бедности там не идет, вопрос скорее в энергобезопасности, и Европа пытается его решить", - сказал аль-Мазруи на вопрос об "энергетической бедности" в Европе и США, которая зарождается там из-за решений, принимаемых в стенах таких организаций, как ОПЕК.
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"Но если мы говорим об энергетической бедности, то я не думаю, что стоит говорить о Европе. Говорить нужно об Африке, Южной Америке, Азии и людях, у которых нет доступа к энергоресурсам. Точка", - добавил он на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.
Бен Сальман, в совою очередь, заметил, что подобные вопросы нужно адресовать правительствам западных стран и понимать, где проблема стоит действительно остро, как, например, в Африке.
"Это роль соответствующих правительств этих стран... Нужно отличать, что принципиально энергетическая бедность разжигается в первую очередь в тех странах, которые реально страдают от того, что у них нет соответствующих средств. Перед ними дилемма - жечь дрова и быть больным или кто-то должен предоставить что-то получше. И это для нас наиболее важно", - заявил он.
По мнению саудовского министра, подобные вопросы говорят "высокомерии богатства". "Люди думают, что все живут по тем же стандартам, что и они, и что перед ними стоит тот же выбор", - добавил он.