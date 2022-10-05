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Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/energodar-1821633282.html
Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS
Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS
Украинские войска бьют по Энергодару Запорожской области из HIMARS, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:08
2022-10-05T11:20
специальная военная операция на украине
энергодар
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска бьют по Энергодару Запорожской области из HIMARS, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Прилеты абсолютно несистемные. Если раньше использовалась только ствольная артиллерия, то сейчас используется уже реактивная, из HIMARS бьют… Даже по железной дороге бьют. Нам это стоит 100 тысяч рублей восстановить, а они тратят по 200 тысяч долларов. Абсолютно неизбирательно лупят по всей территории", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
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энергодар, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская область
11:08 05.10.2022 (обновлено: 11:20 05.10.2022)
 
Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS

Врио главы Запорожской области Балицкий: украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска бьют по Энергодару Запорожской области из HIMARS, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Прилеты абсолютно несистемные. Если раньше использовалась только ствольная артиллерия, то сейчас используется уже реактивная, из HIMARS бьют… Даже по железной дороге бьют. Нам это стоит 100 тысяч рублей восстановить, а они тратят по 200 тысяч долларов. Абсолютно неизбирательно лупят по всей территории", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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