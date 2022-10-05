https://ria.ru/20221005/energodar-1821633282.html

Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS

Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские войска бьют по Энергодару из HIMARS

Украинские войска бьют по Энергодару Запорожской области из HIMARS, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:08

2022-10-05T11:08

2022-10-05T11:20

специальная военная операция на украине

энергодар

евгений балицкий

запорожская область

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска бьют по Энергодару Запорожской области из HIMARS, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Прилеты абсолютно несистемные. Если раньше использовалась только ствольная артиллерия, то сейчас используется уже реактивная, из HIMARS бьют… Даже по железной дороге бьют. Нам это стоит 100 тысяч рублей восстановить, а они тратят по 200 тысяч долларов. Абсолютно неизбирательно лупят по всей территории", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221005/dogovor-1821611903.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, евгений балицкий, запорожская область