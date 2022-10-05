https://ria.ru/20221005/elbrus-1821658964.html

Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день

Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день - РИА Новости, 05.10.2022

Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день

Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды, сообщили в администрации курорта. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:07

2022-10-05T13:07

2022-10-05T13:07

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эльбрус

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 5 окт – РИА Новости. Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды, сообщили в администрации курорта."В среду канатные дороги закрыты по погодным условиям", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что на Гарабаши (верхняя станция) сейчас туман и снег.Ранее сообщалось, что во вторник работа подъемников на Эльбрусе была временно остановлена из-за сильного ветра.Региональное ГУ МЧС РФ в понедельник предупредило, что в течение трех дней на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы, погода