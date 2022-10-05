https://ria.ru/20221005/elbrus-1821658964.html
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день - РИА Новости, 05.10.2022
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды, сообщили в администрации курорта. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:07
2022-10-05T13:07
2022-10-05T13:07
туризм
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
туристы
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346247_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7fd35255ebf88b54c92d7b2e3297d479.jpg
НАЛЬЧИК, 5 окт – РИА Новости. Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды, сообщили в администрации курорта."В среду канатные дороги закрыты по погодным условиям", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что на Гарабаши (верхняя станция) сейчас туман и снег.Ранее сообщалось, что во вторник работа подъемников на Эльбрусе была временно остановлена из-за сильного ветра.Региональное ГУ МЧС РФ в понедельник предупредило, что в течение трех дней на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду.
https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html
эльбрус
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7d6e44cda0545f39f04e2e567584454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы, погода
Туризм, Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм, туристы, Погода
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды