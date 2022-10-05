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Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
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Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день - РИА Новости, 05.10.2022
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды, сообщили в администрации курорта. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:07
2022-10-05T13:07
туризм
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
туристы
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НАЛЬЧИК, 5 окт – РИА Новости. Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды, сообщили в администрации курорта."В среду канатные дороги закрыты по погодным условиям", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что на Гарабаши (верхняя станция) сейчас туман и снег.Ранее сообщалось, что во вторник работа подъемников на Эльбрусе была временно остановлена из-за сильного ветра.Региональное ГУ МЧС РФ в понедельник предупредило, что в течение трех дней на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду.
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эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы, погода
Туризм, Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм, туристы, Погода
13:07 05.10.2022
 
Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день

Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкКанатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус"
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 5 окт – РИА Новости. Канатные дороги на Эльбрусе не работают второй день из-за непогоды, сообщили в администрации курорта.
"В среду канатные дороги закрыты по погодным условиям", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что на Гарабаши (верхняя станция) сейчас туман и снег.
Ранее сообщалось, что во вторник работа подъемников на Эльбрусе была временно остановлена из-за сильного ветра.
Региональное ГУ МЧС РФ в понедельник предупредило, что в течение трех дней на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду.
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