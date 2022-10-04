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На Эльбрусе остановлены канатные дороги - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
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На Эльбрусе остановлены канатные дороги
На Эльбрусе остановлены канатные дороги - РИА Новости, 04.10.2022
На Эльбрусе остановлены канатные дороги
Работа канатных дорог на Эльбрусе во вторник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:10
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туризм
туризм
новости - туризм
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
туристы
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НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Работа канатных дорог на Эльбрусе во вторник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта.Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) при температуре минус 9 градусов и метели сила ветра составляет 18-20 метров в секунду.Региональное ГУМЧС РФ в понедельник распространило штормовое предупреждение о том, что в течение трех дней местами по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду.
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туризм, новости - туризм, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), туристы
12:10 04.10.2022
 
На Эльбрусе остановлены канатные дороги

Канатные дороги на Эльбрусе временно остановлены из-за сильного ветра

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкОтдыхающий возле канатной дороги на станции "Гарабаши" горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Отдыхающий возле канатной дороги на станции Гарабаши горнолыжного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Работа канатных дорог на Эльбрусе во вторник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) при температуре минус 9 градусов и метели сила ветра составляет 18-20 метров в секунду.
Региональное ГУМЧС РФ в понедельник распространило штормовое предупреждение о том, что в течение трех дней местами по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду.
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