https://ria.ru/20221004/elbrus-1821371987.html

На Эльбрусе остановлены канатные дороги

На Эльбрусе остановлены канатные дороги - РИА Новости, 04.10.2022

На Эльбрусе остановлены канатные дороги

Работа канатных дорог на Эльбрусе во вторник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:10

2022-10-04T12:10

2022-10-04T12:10

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НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Работа канатных дорог на Эльбрусе во вторник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта.Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) при температуре минус 9 градусов и метели сила ветра составляет 18-20 метров в секунду.Региональное ГУМЧС РФ в понедельник распространило штормовое предупреждение о том, что в течение трех дней местами по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), туристы