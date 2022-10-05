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Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20% - РИА Новости, 05.10.2022
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Ставропольский край
https://ria.ru/20221005/eksport-1821684910.html
Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20%
Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20% - РИА Новости, 05.10.2022
Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20%
Экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:35
2022-10-05T13:35
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства региона.По его словам, сельскохозяйственные товаропроизводители нарастили объёмы поставок кормов для животных в Азербайджан и Армению, семена льна поставляются в Казахстан и Германию, отруби в Ирак. Также отмечена позитивная динамика по экспорту ставропольских макаронных изделий в Грузию и куриных яиц в Южной Осетии."Наш регион продолжает принимать активное участие в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", регионального проекта "Экспорт продукции АПК". Безусловно, значительным подспорьем для аграриев-экспортёров являются существующие меры государственной поддержки. Так в 2022 году в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на возмещение части затрат на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 365,6 миллиона рублей", – привели в министерстве слова замминистра сельского хозяйства Ставрополья Дмитрия Фролко.В свою очередь, в ведомстве добавили, что главой региона Владимиром Владимировым поставлена приоритетная задача по выстраиванию новых логистических цепочек, с целью достижения показателей экспортоориентированных проектов в сфере сельского хозяйства.
https://ria.ru/20220921/eksport-1818482257.html
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ставропольский край, владимир владимиров, экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Экономика
13:35 05.10.2022
 

Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20%

© Depositphotos / Brad CalkinsОвсяные отруби
Овсяные отруби - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Depositphotos / Brad Calkins
Овсяные отруби
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства региона.
По его словам, сельскохозяйственные товаропроизводители нарастили объёмы поставок кормов для животных в Азербайджан и Армению, семена льна поставляются в Казахстан и Германию, отруби в Ирак. Также отмечена позитивная динамика по экспорту ставропольских макаронных изделий в Грузию и куриных яиц в Южной Осетии.
"Наш регион продолжает принимать активное участие в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", регионального проекта "Экспорт продукции АПК". Безусловно, значительным подспорьем для аграриев-экспортёров являются существующие меры государственной поддержки. Так в 2022 году в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на возмещение части затрат на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 365,6 миллиона рублей", – привели в министерстве слова замминистра сельского хозяйства Ставрополья Дмитрия Фролко.
В свою очередь, в ведомстве добавили, что главой региона Владимиром Владимировым поставлена приоритетная задача по выстраиванию новых логистических цепочек, с целью достижения показателей экспортоориентированных проектов в сфере сельского хозяйства.
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Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировЭкономика
 
 
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