Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20%
© Depositphotos / Brad CalkinsОвсяные отруби
© Depositphotos / Brad Calkins
Овсяные отруби
СТАВРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства региона.
По его словам, сельскохозяйственные товаропроизводители нарастили объёмы поставок кормов для животных в Азербайджан и Армению, семена льна поставляются в Казахстан и Германию, отруби в Ирак. Также отмечена позитивная динамика по экспорту ставропольских макаронных изделий в Грузию и куриных яиц в Южной Осетии.
"Наш регион продолжает принимать активное участие в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", регионального проекта "Экспорт продукции АПК". Безусловно, значительным подспорьем для аграриев-экспортёров являются существующие меры государственной поддержки. Так в 2022 году в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на возмещение части затрат на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 365,6 миллиона рублей", – привели в министерстве слова замминистра сельского хозяйства Ставрополья Дмитрия Фролко.
В свою очередь, в ведомстве добавили, что главой региона Владимиром Владимировым поставлена приоритетная задача по выстраиванию новых логистических цепочек, с целью достижения показателей экспортоориентированных проектов в сфере сельского хозяйства.