https://ria.ru/20221005/eksport-1821684910.html

Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20%

Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20% - РИА Новости, 05.10.2022

Экспорт прочей продукции АПК Ставрополья вырос более чем на 20%

Экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:35

2022-10-05T13:35

2022-10-05T13:35

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства региона.По его словам, сельскохозяйственные товаропроизводители нарастили объёмы поставок кормов для животных в Азербайджан и Армению, семена льна поставляются в Казахстан и Германию, отруби в Ирак. Также отмечена позитивная динамика по экспорту ставропольских макаронных изделий в Грузию и куриных яиц в Южной Осетии."Наш регион продолжает принимать активное участие в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", регионального проекта "Экспорт продукции АПК". Безусловно, значительным подспорьем для аграриев-экспортёров являются существующие меры государственной поддержки. Так в 2022 году в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на возмещение части затрат на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 365,6 миллиона рублей", – привели в министерстве слова замминистра сельского хозяйства Ставрополья Дмитрия Фролко.В свою очередь, в ведомстве добавили, что главой региона Владимиром Владимировым поставлена приоритетная задача по выстраиванию новых логистических цепочек, с целью достижения показателей экспортоориентированных проектов в сфере сельского хозяйства.

https://ria.ru/20220921/eksport-1818482257.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, экономика