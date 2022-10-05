https://ria.ru/20221005/ekonomika-1821595009.html

Продажи крепкого алкоголя в России за полгода упали на 15 процентов

Продажи крепкого алкоголя в России за полгода упали на 15 процентов - РИА Новости, 05.10.2022

Продажи крепкого алкоголя в России за полгода упали на 15 процентов

Продажи водки и другого крепкого алкоголя за период с 15 августа по 15 сентября упали в России на 15% по сравнению с показателем в марте, говорится в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T05:09

2022-10-05T05:09

2022-10-05T05:23

экономика

россия

алкоголь

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Продажи водки и другого крепкого алкоголя за период с 15 августа по 15 сентября упали в России на 15% по сравнению с показателем в марте, говорится в исследовании "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости."Аналитики фискальных данных от "Контур.Маркета" сравнили мартовские данные и период с 15 августа по 15 сентября 2022 года… Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков сократились на 15%", - говорится в материалах. Там же добавляется, что специалисты изучили продажи крепкого спиртного в российских магазинах.При этом если сравнивать российские и зарубежные бренды, то средняя цена импортной бутылки упала с 439 до 420 рублей, что все равно значительно дороже отечественных крепких напитков, чья средняя цена - 245 рублей."Доля иностранных брендов крепкого алкоголя незначительно, но подросла: с 14,1% до 15%. При этом продажи импортного рома, джина и коньяка упали на 9,5% в штуках и на 13,4% в деньгах", - добавляется в исследовании.Эксперты отмечают, что несмотря на значительную долю рынка, отечественный крепкий алкоголь, в том числе водка, тоже просели в продажах - на 16% и принесли производителям на 15,4% меньше выручки.

https://na.ria.ru/20220902/rabota-1813918883.html

https://ria.ru/20220818/issledovaniya-1810564384.html

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экономика, россия, алкоголь