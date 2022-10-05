https://ria.ru/20221005/ekipazh-1821768043.html

Экипаж Crew Dragon с россиянкой отправился на стартовую площадку космодрома

Экипаж Crew Dragon с россиянкой отправился на стартовую площадку космодрома - РИА Новости, 05.10.2022

Экипаж Crew Dragon с россиянкой отправился на стартовую площадку космодрома

Интернациональный экипаж, включающий россиянку Анну Кикину, в приподнятом настроении отправился на электромобилях Tesla на стартовую площадку американского... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:14

2022-10-05T17:14

2022-10-05T17:25

наука

космос - риа наука

анна кикина

флорида

коити ваката

билл нельсон

наса

tesla motors

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КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЕННЕДИ (США), 5 окт – РИА Новости. Интернациональный экипаж, включающий россиянку Анну Кикину, в приподнятом настроении отправился на электромобилях Tesla на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал, откуда вскоре полетит к Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon, передает корреспондент РИА Новости.Облаченные в скафандры Кикина, американка Николь Манн, ее соотечественник Джош Кассада и японец Коити Ваката ненадолго задержались, чтобы попрощаться с провожающими, среди которых, несмотря на ранний час, оказался глава НАСА Билл Нельсон.Увидев российских журналистов, Кикина сказала: "Спасибо вам за поддержку". Из толпы ей выкрикнули: "Мы вами гордимся". Она ответила: "А я вас люблю". К Анне подошел ее муж и, держа за руку, несколько раз ее поцеловал.Небо над Флоридой безоблачно, погода кажется безветренной.Из гостиницы в космическом центре Кеннеди экипаж везут на стартовую площадку на электромобилях Tesla, которые, как и космический корабль, произведены на заводах американского предпринимателя Илона Маска.Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Crew Dragon намечен на полдень среды (19.00 мск). В ходе полета на МКС экипажем будет командовать американка Манн. Она дебютант космических полетов – как и россиянка и ее соотечественник Кассада. Единственный опытный астронавт на борту Crew Dragon - японец Коити Ваката, для которого это пятый полет в космос.Этот полет будет вторым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Ранее в сентябре ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

https://ria.ru/20210926/rekord-1751839386.html

флорида

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, анна кикина, флорида, коити ваката, билл нельсон, наса, tesla motors, crew dragon