17:14 05.10.2022 (обновлено: 17:25 05.10.2022)
Экипаж Crew Dragon с россиянкой отправился на стартовую площадку космодрома
Экипаж Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной отправился на стартовую площадку космодрома
© AFP 2022 / Jim WatsonРоссиянка Анна Кикина в электромобиле Tesla перед отправкой на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал перед полетом на корабле Crew Dragon. 5 октября 2022
Россиянка Анна Кикина в электромобиле Tesla перед отправкой на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал перед полетом на корабле Crew Dragon. 5 октября 2022
КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЕННЕДИ (США), 5 окт – РИА Новости. Интернациональный экипаж, включающий россиянку Анну Кикину, в приподнятом настроении отправился на электромобилях Tesla на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал, откуда вскоре полетит к Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon, передает корреспондент РИА Новости.
Облаченные в скафандры Кикина, американка Николь Манн, ее соотечественник Джош Кассада и японец Коити Ваката ненадолго задержались, чтобы попрощаться с провожающими, среди которых, несмотря на ранний час, оказался глава НАСА Билл Нельсон.
Увидев российских журналистов, Кикина сказала: "Спасибо вам за поддержку". Из толпы ей выкрикнули: "Мы вами гордимся". Она ответила: "А я вас люблю". К Анне подошел ее муж и, держа за руку, несколько раз ее поцеловал.
Небо над Флоридой безоблачно, погода кажется безветренной.
Из гостиницы в космическом центре Кеннеди экипаж везут на стартовую площадку на электромобилях Tesla, которые, как и космический корабль, произведены на заводах американского предпринимателя Илона Маска.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Crew Dragon намечен на полдень среды (19.00 мск). В ходе полета на МКС экипажем будет командовать американка Манн. Она дебютант космических полетов – как и россиянка и ее соотечественник Кассада. Единственный опытный астронавт на борту Crew Dragon - японец Коити Ваката, для которого это пятый полет в космос.
Этот полет будет вторым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Ранее в сентябре ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
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