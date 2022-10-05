https://ria.ru/20221005/egipet-1821627170.html

Эксперты объяснили, когда в отелях Египта могут начать принимать рубли

Эксперты объяснили, когда в отелях Египта могут начать принимать рубли - РИА Новости, 05.10.2022

Эксперты объяснили, когда в отелях Египта могут начать принимать рубли

Отели курортов Египта вряд ли начнут принимать рубли от российских туристов до стабилизации курса фунта, заявил РИА Новости генеральный директор филиала... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:55

2022-10-05T10:55

2022-10-05T10:55

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КАИР, 5 окт — РИА Новости. Отели курортов Египта вряд ли начнут принимать рубли от российских туристов до стабилизации курса фунта, заявил РИА Новости генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан."На мой взгляд, такой срок невозможен и неудобен", — заявил Вахдан."(Отели не будут принимать оплату рублями — Прим. ред.) до получения кредита от Всемирного банка и стабилизации курса египетского фунта, чтобы обеспечить стабильный обмен пары фунт-рубль", — считает Вахдан.По его мнению, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать существенных изменений в вопросах оплаты отдыха российскими туристами, так как "в РФ не наблюдается недостатка иностранной валюты или запрета на ее циркуляцию".Ранее глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов заявлял СМИ, что египетские отели могут начать принимать оплату в рублях в декабре–январе.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, tez tour, россия, туризм, туристы, рубль, валюта, отдых