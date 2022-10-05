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Эксперты объяснили, когда в отелях Египта могут начать принимать рубли - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
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Эксперты объяснили, когда в отелях Египта могут начать принимать рубли
Эксперты объяснили, когда в отелях Египта могут начать принимать рубли - РИА Новости, 05.10.2022
Эксперты объяснили, когда в отелях Египта могут начать принимать рубли
Отели курортов Египта вряд ли начнут принимать рубли от российских туристов до стабилизации курса фунта, заявил РИА Новости генеральный директор филиала... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:55
2022-10-05T10:55
туризм
новости - туризм
египет
tez tour
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туризм
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КАИР, 5 окт — РИА Новости. Отели курортов Египта вряд ли начнут принимать рубли от российских туристов до стабилизации курса фунта, заявил РИА Новости генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан."На мой взгляд, такой срок невозможен и неудобен", — заявил Вахдан."(Отели не будут принимать оплату рублями — Прим. ред.) до получения кредита от Всемирного банка и стабилизации курса египетского фунта, чтобы обеспечить стабильный обмен пары фунт-рубль", — считает Вахдан.По его мнению, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать существенных изменений в вопросах оплаты отдыха российскими туристами, так как "в РФ не наблюдается недостатка иностранной валюты или запрета на ее циркуляцию".Ранее глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов заявлял СМИ, что египетские отели могут начать принимать оплату в рублях в декабре–январе.
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Туризм, Новости - Туризм, Египет, Tez Tour, Россия, Туризм, туристы, Рубль, Валюта, Отдых
10:55 05.10.2022
 
Эксперты объяснили, когда в отелях Египта могут начать принимать рубли

Tez Tour: египетские отели вряд ли начнут принимать рубли до стабилизации курса фунта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАИР, 5 окт — РИА Новости. Отели курортов Египта вряд ли начнут принимать рубли от российских туристов до стабилизации курса фунта, заявил РИА Новости генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан.
"На мой взгляд, такой срок невозможен и неудобен", — заявил Вахдан.
"(Отели не будут принимать оплату рублями — Прим. ред.) до получения кредита от Всемирного банка и стабилизации курса египетского фунта, чтобы обеспечить стабильный обмен пары фунт-рубль", — считает Вахдан.
По его мнению, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать существенных изменений в вопросах оплаты отдыха российскими туристами, так как "в РФ не наблюдается недостатка иностранной валюты или запрета на ее циркуляцию".
Ранее глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов заявлял СМИ, что египетские отели могут начать принимать оплату в рублях в декабре–январе.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетTez TourРоссияТуризмтуристыРубльВалютаОтдых
 
 
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