https://ria.ru/20221005/dugina-1821827807.html

США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ

США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2022

США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ

Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщила... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T20:48

2022-10-05T20:48

2022-10-06T10:19

в мире

сша

украина

дарья дугина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщила газета The New York Times.Авторы материала подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". По данным источников издания, спецслужбы США попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта."Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", — говорится в статье.Американцы, по данным издания, "были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России".Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220906/pasport-1814704518.html

https://ria.ru/20220913/soobschnik-1816529770.html

сша

украина

россия

московская область (подмосковье)

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в мире, сша, украина, дарья дугина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)