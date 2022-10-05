20:48 05.10.2022 (обновлено: 10:19 06.10.2022)
США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ
NYT сообщила, что американская разведка уверена в причастности Киева к убийству Дугиной
Дарья Дугина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщила газета The New York Times.
"Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина", — сказано в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". По данным источников издания, спецслужбы США попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.
"Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", — говорится в статье.
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Американцы, по данным издания, "были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России".
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
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