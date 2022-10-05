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США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
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США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ
США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ
Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщила... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T20:48
2022-10-06T10:19
в мире
сша
украина
дарья дугина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщила газета The New York Times.Авторы материала подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". По данным источников издания, спецслужбы США попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта."Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", — говорится в статье.Американцы, по данным издания, "были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России".Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220906/pasport-1814704518.html
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сша
украина
россия
московская область (подмосковье)
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в мире, сша, украина, дарья дугина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)
В мире, США, Украина, Дарья Дугина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье)
20:48 05.10.2022 (обновлено: 10:19 06.10.2022)
 
США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ

NYT сообщила, что американская разведка уверена в причастности Киева к убийству Дугиной

© Фото : PLATONOVA | Z/TelegramДарья Дугина
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : PLATONOVA | Z/Telegram
Дарья Дугина. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщила газета The New York Times.

"Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина", — сказано в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". По данным источников издания, спецслужбы США попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.
"Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", — говорится в статье.
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Американцы, по данным издания, "были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России".
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
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В миреСШАУкраинаДарья ДугинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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