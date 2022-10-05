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В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину - РИА Новости, 05.10.2022
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В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину
В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину - РИА Новости, 05.10.2022
В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМ о доверии к референдумам и о поддержке президента России Владимира Путина. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:35
2022-10-05T13:35
политика
владимир путин
вциом
дмитрий песков
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМ о доверии к референдумам и о поддержке президента России Владимира Путина."Не знаю, я не видел. Не вижу здесь никакого противоречия. Я думаю, что давайте оставим этот хлеб все-таки социологам, пусть они результаты своих исследований объясняют", - ответил Песков на вопрос, почему данные ВЦИОМ о доверии к итогам референдумов не достигают уровня поддержки президента и нет ли в этом противоречия.Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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политика, владимир путин, вциом, дмитрий песков, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Владимир Путин, ВЦИОМ, Дмитрий Песков, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
13:35 05.10.2022
 
В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину

Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМ о доверии к референдумам и поддержке Путина

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте "Мы вместе" в Красноярске
Люди на митинге-концерте Мы вместе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди на митинге-концерте "Мы вместе" в Красноярске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМ о доверии к референдумам и о поддержке президента России Владимира Путина.
"Не знаю, я не видел. Не вижу здесь никакого противоречия. Я думаю, что давайте оставим этот хлеб все-таки социологам, пусть они результаты своих исследований объясняют", - ответил Песков на вопрос, почему данные ВЦИОМ о доверии к итогам референдумов не достигают уровня поддержки президента и нет ли в этом противоречия.
Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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ПолитикаВладимир ПутинВЦИОМДмитрий ПесковРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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