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В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину
В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину - РИА Новости, 05.10.2022
В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМ о доверии к референдумам и о поддержке президента России Владимира Путина. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:35
2022-10-05T13:35
2022-10-05T13:35
политика
владимир путин
вциом
дмитрий песков
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМ о доверии к референдумам и о поддержке президента России Владимира Путина."Не знаю, я не видел. Не вижу здесь никакого противоречия. Я думаю, что давайте оставим этот хлеб все-таки социологам, пусть они результаты своих исследований объясняют", - ответил Песков на вопрос, почему данные ВЦИОМ о доверии к итогам референдумов не достигают уровня поддержки президента и нет ли в этом противоречия.Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, вциом, дмитрий песков, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Владимир Путин, ВЦИОМ, Дмитрий Песков, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
В Кремле прокомментировали данные ВЦИОМ о доверии к референдумам и Путину
Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМ о доверии к референдумам и поддержке Путина