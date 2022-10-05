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В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10 - РИА Новости, 05.10.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221005/doroga-1821736311.html
В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10
В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10 - РИА Новости, 05.10.2022
В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10
В Тверской области завершен ремонт автодороги, которая связывает юго-западные районы региона с трассой М10 "Россия", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:01
2022-10-05T16:01
тверская область
игорь руденя
общество
тверская область
нацпроекты
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ТВЕРЬ, 5 окт – РИА Новости. В Тверской области завершен ремонт автодороги, которая связывает юго-западные районы региона с трассой М10 "Россия", сообщает пресс-служба регионального правительства.Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".На объекте отфрезеровано существующее асфальтобетонное покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укреплены обочины, установлены знаки и нанесена разметка."В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ", – процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.
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игорь руденя, общество, тверская область, нацпроекты
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Тверская область, Нацпроекты
16:01 05.10.2022
 

В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую юго-западные районы с трассой М10
В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую юго-западные районы с трассой М10 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую юго-западные районы с трассой М10
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 5 окт – РИА Новости. В Тверской области завершен ремонт автодороги, которая связывает юго-западные районы региона с трассой М10 "Россия", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
На объекте отфрезеровано существующее асфальтобетонное покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укреплены обочины, установлены знаки и нанесена разметка.
"В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ", – процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.
Новые очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 16:13Тверская область
В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоТверская областьНацпроекты
 
 
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