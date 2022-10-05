В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую юго-западные районы с трассой М10
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую юго-западные районы с трассой М10
ТВЕРЬ, 5 окт – РИА Новости. В Тверской области завершен ремонт автодороги, которая связывает юго-западные районы региона с трассой М10 "Россия", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
На объекте отфрезеровано существующее асфальтобетонное покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укреплены обочины, установлены знаки и нанесена разметка.
"В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ", – процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.