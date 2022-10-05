https://ria.ru/20221005/doroga-1821736311.html

В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10

В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10 - РИА Новости, 05.10.2022

В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10

В Тверской области завершен ремонт автодороги, которая связывает юго-западные районы региона с трассой М10 "Россия", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:01

2022-10-05T16:01

2022-10-05T16:01

тверская область

игорь руденя

общество

тверская область

нацпроекты

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ТВЕРЬ, 5 окт – РИА Новости. В Тверской области завершен ремонт автодороги, которая связывает юго-западные районы региона с трассой М10 "Россия", сообщает пресс-служба регионального правительства.Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".На объекте отфрезеровано существующее асфальтобетонное покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укреплены обочины, установлены знаки и нанесена разметка."В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ", – процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.

https://ria.ru/20220913/modernizatsiya-1816524896.html

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, общество, тверская область, нацпроекты