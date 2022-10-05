https://ria.ru/20221005/donetsk-1821765998.html

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 05.10.2022

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до трех, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:08

2022-10-05T17:08

2022-10-05T17:08

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до трех, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Киевского района Донецка украинскими боевиками еще были ранены женщина 1982 года рождения и мужчина 2001 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в районе Шахтерской площади по Киевскому проспекту ранен мужчина 1987 года рождения.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221005/obstrel-1821740633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина