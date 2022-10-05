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Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donetsk-1821765998.html
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 05.10.2022
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до трех, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:08
2022-10-05T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до трех, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Киевского района Донецка украинскими боевиками еще были ранены женщина 1982 года рождения и мужчина 2001 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в районе Шахтерской площади по Киевскому проспекту ранен мужчина 1987 года рождения.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221005/obstrel-1821740633.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
17:08 05.10.2022
 
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех

Штаб ДНР: число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка достигло трех

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до трех, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.
"При обстреле Киевского района Донецка украинскими боевиками еще были ранены женщина 1982 года рождения и мужчина 2001 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в районе Шахтерской площади по Киевскому проспекту ранен мужчина 1987 года рождения.
В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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16:10Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка мирный житель получил ранения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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