https://ria.ru/20221005/donetsk-1821706719.html

Число жертв обстрела Кировского района Донецка достигло трех

Число жертв обстрела Кировского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 05.10.2022

Число жертв обстрела Кировского района Донецка достигло трех

Число жертв после обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:42

2022-10-05T14:42

2022-10-05T14:46

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

кировский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число жертв после обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточненным данным, число жертв после обстрела поселка Абакумова в Кировском районе возросло до трех человек. Анкетные данные погибших уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что ведутся обстрелы четырех районов Донецка, в Кировском районе погибли два человека.

https://ria.ru/20221004/donbass-1821516956.html

донецк (днр)

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк (днр), кировский район, происшествия