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Число жертв обстрела Кировского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donetsk-1821706719.html
Число жертв обстрела Кировского района Донецка достигло трех
Число жертв обстрела Кировского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 05.10.2022
Число жертв обстрела Кировского района Донецка достигло трех
Число жертв после обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:42
2022-10-05T14:46
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число жертв после обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточненным данным, число жертв после обстрела поселка Абакумова в Кировском районе возросло до трех человек. Анкетные данные погибших уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что ведутся обстрелы четырех районов Донецка, в Кировском районе погибли два человека.
https://ria.ru/20221004/donbass-1821516956.html
донецк (днр)
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донецк (днр), кировский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Кировский район, Происшествия
14:42 05.10.2022 (обновлено: 14:46 05.10.2022)
 
Число жертв обстрела Кировского района Донецка достигло трех

Число жертв обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками достигло трех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число жертв после обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По уточненным данным, число жертв после обстрела поселка Абакумова в Кировском районе возросло до трех человек. Анкетные данные погибших уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что ведутся обстрелы четырех районов Донецка, в Кировском районе погибли два человека.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Кировский районПроисшествия
 
 
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