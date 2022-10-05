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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:16
2022-10-05T14:16
2022-10-05T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
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донецкая народная республика
госдума рф
нато
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины) по направлению: 13.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.52 украинские войска вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
https://ria.ru/20221005/obstrel-1821686167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку девять натовских снарядов