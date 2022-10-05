https://ria.ru/20221005/donetsk-1821694445.html

В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека

В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2022

В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека

Украинские военные продолжают наносить удары по Донецку, известно о трех погибших мирных жителях, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Алексей... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:08

2022-10-05T14:08

2022-10-05T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские военные продолжают наносить удары по Донецку, известно о трех погибших мирных жителях, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Алексей Кулемзин.Позже мэр города сообщил в Telegram-канале, что число жертв обстрела в Кировском районе возросло до трех. Анкетные данные погибших уточняются.По его словам, ВСУ наносят удары по всем районам Донецка. Он отметил, что украинские военные продолжают использовать террористическую тактику, обстреливая объекты инфраструктуры. В частности, под удар попала городская больница № 25 в Кировском районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

кировский район

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), украина, кировский район, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины