https://ria.ru/20221005/donetsk-1821694445.html
В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека
В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2022
В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека
Украинские военные продолжают наносить удары по Донецку, известно о трех погибших мирных жителях, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Алексей... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:08
2022-10-05T14:08
2022-10-05T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские военные продолжают наносить удары по Донецку, известно о трех погибших мирных жителях, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Алексей Кулемзин.Позже мэр города сообщил в Telegram-канале, что число жертв обстрела в Кировском районе возросло до трех. Анкетные данные погибших уточняются.По его словам, ВСУ наносят удары по всем районам Донецка. Он отметил, что украинские военные продолжают использовать террористическую тактику, обстреливая объекты инфраструктуры. В частности, под удар попала городская больница № 25 в Кировском районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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14:08 05.10.2022 (обновлено: 14:50 05.10.2022)
В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека
Украинские войска обстреливают четыре района Донецка, погибли два человека