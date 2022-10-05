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В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donetsk-1821694445.html
В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека
В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2022
В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека
Украинские военные продолжают наносить удары по Донецку, известно о трех погибших мирных жителях, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Алексей... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:08
2022-10-05T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские военные продолжают наносить удары по Донецку, известно о трех погибших мирных жителях, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Алексей Кулемзин.Позже мэр города сообщил в Telegram-канале, что число жертв обстрела в Кировском районе возросло до трех. Анкетные данные погибших уточняются.По его словам, ВСУ наносят удары по всем районам Донецка. Он отметил, что украинские военные продолжают использовать террористическую тактику, обстреливая объекты инфраструктуры. В частности, под удар попала городская больница № 25 в Кировском районе.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
14:08 05.10.2022 (обновлено: 14:50 05.10.2022)
 
В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека

Украинские войска обстреливают четыре района Донецка, погибли два человека

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские военные продолжают наносить удары по Донецку, известно о трех погибших мирных жителях, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Алексей Кулемзин.

"Город снова под обстрелом. За последние два дня 64 обстрела зафиксировано. Буквально за несколько минут до эфира поступила информация по Кировскому району. Обстрел продолжается. Всего четыре района сейчас под обстрелом. В Кировском погиб мальчишка, 17 лет, и женщина погибла", — сказал Кулемзин.

Позже мэр города сообщил в Telegram-канале, что число жертв обстрела в Кировском районе возросло до трех. Анкетные данные погибших уточняются.
По его словам, ВСУ наносят удары по всем районам Донецка. Он отметил, что украинские военные продолжают использовать террористическую тактику, обстреливая объекты инфраструктуры. В частности, под удар попала городская больница № 25 в Кировском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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