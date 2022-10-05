https://ria.ru/20221005/donetsk-1821619435.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:11

2022-10-05T10:11

2022-10-05T10:11

в мире

владимир путин

донецк (днр)

россия

украина

совет федерации рф

госдума рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817876789_0:153:3052:1870_1920x0_80_0_0_78ffd37d08ce58ad9f57290d9fbeb01a.jpg

ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.23 и 9.38 украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.

https://ria.ru/20221005/obstrely-1821607861.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/obstrel-1821600524.html

донецк (днр)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, нато