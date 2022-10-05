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Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donbass-1821749128.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 13 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:31
2022-10-05T16:31
специальная военная операция на украине
владимир путин
донецк (днр)
россия
украина
госдума рф
нато
совет федерации рф
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 13 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.07 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.30 по Зайцево - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
https://ria.ru/20221005/donetsk-1821697165.html
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владимир путин, донецк (днр), россия, украина, госдума рф, нато, совет федерации рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Россия, Украина, Госдума РФ, НАТО, Совет Федерации РФ, Происшествия
16:31 05.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 13 снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 13 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Сотрудник МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
14:16Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство добавило, что в 15.07 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.30 по Зайцево - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияУкраинаГосдума РФНАТОСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
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