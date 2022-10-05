https://ria.ru/20221005/donbass-1821686002.html

Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник

Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.10.2022

Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник

Север и северо-запад Луганской Народной Республики находятся под угрозой, но не под ударом украинских войск, по которым ведутся "довольно активные обстрелы",... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:40

2022-10-05T13:40

2022-10-05T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Север и северо-запад Луганской Народной Республики находятся под угрозой, но не под ударом украинских войск, по которым ведутся "довольно активные обстрелы", сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник."Север, северо-запад в Луганской Народной Республике, действительно, сейчас в опасности. Северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления находятся, действительно, под угрозой, но это не значит, что под ударом, потому что вся территория в той стороне контролируется войсками ЛНР, контролируется руководством Луганской Народной Республики", - заявил Мирошник в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что там сейчас напряженно, тревожно. "Но на протяжении последних двух-трех суток… идут в основном исходящие обстрелы, то есть наши вооруженные силы наносят сейчас довольно активные обстрелы, пытаются отбивать или наносить удары по скоплениям техники, по скоплениям сил противника", - уточнил Мирошник.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/naemniki-1821661065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, москва