https://ria.ru/20221005/donbass-1821686002.html
Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник
Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.10.2022
Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник
Север и северо-запад Луганской Народной Республики находятся под угрозой, но не под ударом украинских войск, по которым ведутся "довольно активные обстрелы",... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:40
2022-10-05T13:40
2022-10-05T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325286_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_7f500cbaf8c834ae4c3ecb019a203f39.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Север и северо-запад Луганской Народной Республики находятся под угрозой, но не под ударом украинских войск, по которым ведутся "довольно активные обстрелы", сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник."Север, северо-запад в Луганской Народной Республике, действительно, сейчас в опасности. Северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления находятся, действительно, под угрозой, но это не значит, что под ударом, потому что вся территория в той стороне контролируется войсками ЛНР, контролируется руководством Луганской Народной Республики", - заявил Мирошник в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что там сейчас напряженно, тревожно. "Но на протяжении последних двух-трех суток… идут в основном исходящие обстрелы, то есть наши вооруженные силы наносят сейчас довольно активные обстрелы, пытаются отбивать или наносить удары по скоплениям техники, по скоплениям сил противника", - уточнил Мирошник.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/naemniki-1821661065.html
луганская народная республика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325286_0:0:1715:1286_1920x0_80_0_0_5c0ea662e3357a0824ff6705e577e628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Москва
Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник
Родион Мирошник: север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, но не под ударом ВСУ
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Север и северо-запад Луганской Народной Республики находятся под угрозой, но не под ударом украинских войск, по которым ведутся "довольно активные обстрелы", сообщил
представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"Север, северо-запад в Луганской Народной Республике, действительно, сейчас в опасности. Северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления находятся, действительно, под угрозой, но это не значит, что под ударом, потому что вся территория в той стороне контролируется войсками ЛНР, контролируется руководством Луганской Народной Республики", - заявил Мирошник в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что там сейчас напряженно, тревожно. "Но на протяжении последних двух-трех суток… идут в основном исходящие обстрелы, то есть наши вооруженные силы наносят сейчас довольно активные обстрелы, пытаются отбивать или наносить удары по скоплениям техники, по скоплениям сил противника", - уточнил Мирошник.