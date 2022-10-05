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Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donbass-1821686002.html
Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник
Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.10.2022
Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник
Север и северо-запад Луганской Народной Республики находятся под угрозой, но не под ударом украинских войск, по которым ведутся "довольно активные обстрелы",... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:40
2022-10-05T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Север и северо-запад Луганской Народной Республики находятся под угрозой, но не под ударом украинских войск, по которым ведутся "довольно активные обстрелы", сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник."Север, северо-запад в Луганской Народной Республике, действительно, сейчас в опасности. Северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления находятся, действительно, под угрозой, но это не значит, что под ударом, потому что вся территория в той стороне контролируется войсками ЛНР, контролируется руководством Луганской Народной Республики", - заявил Мирошник в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что там сейчас напряженно, тревожно. "Но на протяжении последних двух-трех суток… идут в основном исходящие обстрелы, то есть наши вооруженные силы наносят сейчас довольно активные обстрелы, пытаются отбивать или наносить удары по скоплениям техники, по скоплениям сил противника", - уточнил Мирошник.
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луганская народная республика
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Москва
13:40 05.10.2022
 
Север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, заявил Мирошник

Родион Мирошник: север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой, но не под ударом ВСУ

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР
Бойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Народной милиции ЛНР производят обстрел позиций противника из гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Север и северо-запад Луганской Народной Республики находятся под угрозой, но не под ударом украинских войск, по которым ведутся "довольно активные обстрелы", сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"Север, северо-запад в Луганской Народной Республике, действительно, сейчас в опасности. Северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления находятся, действительно, под угрозой, но это не значит, что под ударом, потому что вся территория в той стороне контролируется войсками ЛНР, контролируется руководством Луганской Народной Республики", - заявил Мирошник в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что там сейчас напряженно, тревожно. "Но на протяжении последних двух-трех суток… идут в основном исходящие обстрелы, то есть наши вооруженные силы наносят сейчас довольно активные обстрелы, пытаются отбивать или наносить удары по скоплениям техники, по скоплениям сил противника", - уточнил Мирошник.
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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МВД ЛНР: до 70% украинских сил на луганском направлении – наемники
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаМосква
 
 
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