https://ria.ru/20221005/donbass-1821674778.html
В Кремле прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения
В Кремле прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.10.2022
В Кремле прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения
Определенные территории на линии соприкосновения в Донбассе, а также определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, заявил в среду... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:02
2022-10-05T13:02
2022-10-05T13:47
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
запорожская область
херсонская область
донбасс
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Определенные территории на линии соприкосновения в Донбассе, а также определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались, нет ли противоречий между сказанными президентом словами о том, что принятые территории с Россией навсегда и заявлениями об отступлении с некоторых территорий. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман будет освобожден, как и вся территория республики."Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", - ответил Песков.Пескова также спросили про территории Херсонской и Запорожской областей и формулировке президентского указа о пределах новых территорий."Читайте указ, там есть юридическая формулировка... В целом, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия... Но я ещё раз повторяю, там определённые территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - пояснил он.Президент России Владимир Путин ранее в среду подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
https://ria.ru/20221005/uspekhi-1821662258.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дмитрий песков, запорожская область, херсонская область , донбасс
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Запорожская область, Херсонская область , Донбасс
13:02 05.10.2022 (обновлено: 13:47 05.10.2022)
В Кремле прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения
Песков заявил, что территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей будут возвращены