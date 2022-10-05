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Стало известно, какие доллары нельзя продать - РИА Новости, 05.10.2022
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Стало известно, какие доллары нельзя продать
Стало известно, какие доллары нельзя продать - РИА Новости, 05.10.2022
Стало известно, какие доллары нельзя продать
Обменники принимают далеко не все доллары или евро: мятые, стертые, поврежденные и разрисованные не возьмут, а к купюрам определенных годов выпуска есть сильное РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T02:15
2022-10-05T02:15
экономика
россия
николай вавилов
total research
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Обменники принимают далеко не все доллары или евро: мятые, стертые, поврежденные и разрисованные не возьмут, а к купюрам определенных годов выпуска есть сильное недоверие, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Признаки ветхих купюр Банк России обозначил в приложении №318. Это разрывы, проколы, отрезанные или оторванные углы, надписи, печати, пятна, стершаяся краска и т.п. Принять их банковские учреждения могут в некоторых случаях — для этого есть внутренние правила.Нередко дефектные купюры принимают с комиссией за совершение операции. Банки не имеют права выдавать поврежденную валюту, поэтому лучше сразу попросить сотрудника ее заменить, дабы избежать проблем в будущем, посоветовал Вавилов.
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экономика, россия, николай вавилов, total research, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Россия, Николай Вавилов, Total Research, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
02:15 05.10.2022
 
Стало известно, какие доллары нельзя продать

Эксперт Вавилов: обменники могут не принять стертые, поврежденные и разрисованные доллары

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Обменники принимают далеко не все доллары или евро: мятые, стертые, поврежденные и разрисованные не возьмут, а к купюрам определенных годов выпуска есть сильное недоверие, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
"К примеру, до 1996 года американские доллары подделывали в огромных масштабах. Из-за этого финансовые организации неохотно принимают такие купюры. Часто отказывают и в обмене 100-долларовых банкнот 2006 года — среди них тоже много фальшивок. Когда возникают сомнения в подлинности денег, их отправляют на экспертизу в ЦБ", — объяснил эксперт.
Признаки ветхих купюр Банк России обозначил в приложении №318. Это разрывы, проколы, отрезанные или оторванные углы, надписи, печати, пятна, стершаяся краска и т.п. Принять их банковские учреждения могут в некоторых случаях — для этого есть внутренние правила.
Нередко дефектные купюры принимают с комиссией за совершение операции. Банки не имеют права выдавать поврежденную валюту, поэтому лучше сразу попросить сотрудника ее заменить, дабы избежать проблем в будущем, посоветовал Вавилов.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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ЭкономикаРоссияНиколай ВавиловTotal ResearchЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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