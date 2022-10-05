https://ria.ru/20221005/dollar-1821584751.html
Стало известно, какие доллары нельзя продать
Стало известно, какие доллары нельзя продать - РИА Новости, 05.10.2022
Стало известно, какие доллары нельзя продать
Обменники принимают далеко не все доллары или евро: мятые, стертые, поврежденные и разрисованные не возьмут, а к купюрам определенных годов выпуска есть сильное РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T02:15
2022-10-05T02:15
2022-10-05T02:15
экономика
россия
николай вавилов
total research
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Обменники принимают далеко не все доллары или евро: мятые, стертые, поврежденные и разрисованные не возьмут, а к купюрам определенных годов выпуска есть сильное недоверие, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Признаки ветхих купюр Банк России обозначил в приложении №318. Это разрывы, проколы, отрезанные или оторванные углы, надписи, печати, пятна, стершаяся краска и т.п. Принять их банковские учреждения могут в некоторых случаях — для этого есть внутренние правила.Нередко дефектные купюры принимают с комиссией за совершение операции. Банки не имеют права выдавать поврежденную валюту, поэтому лучше сразу попросить сотрудника ее заменить, дабы избежать проблем в будущем, посоветовал Вавилов.
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экономика, россия, николай вавилов, total research, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Россия, Николай Вавилов, Total Research, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Стало известно, какие доллары нельзя продать
Эксперт Вавилов: обменники могут не принять стертые, поврежденные и разрисованные доллары