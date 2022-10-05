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РС БиГ продолжит свою политику, несмотря на давление Запада, заявил Додик - РИА Новости, 05.10.2022
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РС БиГ продолжит свою политику, несмотря на давление Запада, заявил Додик
РС БиГ продолжит свою политику, несмотря на давление Запада, заявил Додик - РИА Новости, 05.10.2022
РС БиГ продолжит свою политику, несмотря на давление Запада, заявил Додик
Давление Запада не прекращается, но Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) продолжит проводить собственную политику, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:59
2022-10-05T17:48
в мире
милорад додик
республика сербская
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Давление Запада не прекращается, но Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) продолжит проводить собственную политику, заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ Милорад Додик."Давление не прекращается, пытаются нашу абсолютно чистую победу поставить под сомнения разными собраниями, что-то организовать здесь. Но народ определился, в ситуации, когда все было против нас - международный фактор, оппозиция, боснийские мусульмане в Федерации БиГ, их СМИ. Все это было собрано, чтобы сменить структуры в Республике Сербской, а народ остался верен. Союз независимых социал-демократов, главой которого являюсь, выдвинул кандидата в президиум БиГ (президента РС Жельку Цвиянович – ред.), меня на пост президента Республики Сербской и на двух уровнях власти кандидатов в депутаты, и добился лучшего результата, чем когда-либо", - заявил Додик."В процентном соотношении у нас больше поддержки, чем у трех оппозиционных партий вместе взятых, что говорит о том, какова наша сила. При малой коалиционной поддержке мы создадим здесь новые структуры, новую власть, крепкую и стабильную и продолжим свою политику", - подчеркнул политик.
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республика сербская
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в мире, милорад додик, республика сербская, босния и герцеговина
В мире, Милорад Додик, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
16:59 05.10.2022 (обновлено: 17:48 05.10.2022)
 
РС БиГ продолжит свою политику, несмотря на давление Запада, заявил Додик

Додик пообещал, что Республика Сербская БиГ продолжит собственную политику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Давление Запада не прекращается, но Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) продолжит проводить собственную политику, заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ Милорад Додик.
"Давление не прекращается, пытаются нашу абсолютно чистую победу поставить под сомнения разными собраниями, что-то организовать здесь. Но народ определился, в ситуации, когда все было против нас - международный фактор, оппозиция, боснийские мусульмане в Федерации БиГ, их СМИ. Все это было собрано, чтобы сменить структуры в Республике Сербской, а народ остался верен. Союз независимых социал-демократов, главой которого являюсь, выдвинул кандидата в президиум БиГ (президента РС Жельку Цвиянович – ред.), меня на пост президента Республики Сербской и на двух уровнях власти кандидатов в депутаты, и добился лучшего результата, чем когда-либо", - заявил Додик.
"В процентном соотношении у нас больше поддержки, чем у трех оппозиционных партий вместе взятых, что говорит о том, какова наша сила. При малой коалиционной поддержке мы создадим здесь новые структуры, новую власть, крепкую и стабильную и продолжим свою политику", - подчеркнул политик.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В миреМилорад ДодикРеспублика СербскаяБосния и Герцеговина
 
 
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