https://ria.ru/20221005/dobrovolets-1821691054.html
Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей
Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 05.10.2022
Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей
Крымские добровольцы, прибывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единовременную выплату в 200 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:58
2022-10-05T13:58
2022-10-05T13:58
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
севастополь
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Крымские добровольцы, прибывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единовременную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее он сообщил, что резервисты получат разовую выплату в 200 тысяч рублей. Аналогичное решение приняли власти Севастополя."Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что решение о выделении земельных участков распространяется на всех участников специальной военной операции, имеющих постоянную регистрацию на территории Крыма. Парламент республики рассмотрел соответствующий законопроект в первом чтении, предстоит принять закон в окончательной редакции.
https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821573607.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей аксенов (политик), севастополь, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик), Севастополь, Частичная мобилизация в России
Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей
Аксенов: крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей