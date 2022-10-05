https://ria.ru/20221005/dobrovolets-1821691054.html

Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей

Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 05.10.2022

Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей

Крымские добровольцы, прибывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единовременную выплату в 200 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:58

2022-10-05T13:58

2022-10-05T13:58

специальная военная операция на украине

общество

сергей аксенов (политик)

севастополь

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Крымские добровольцы, прибывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единовременную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее он сообщил, что резервисты получат разовую выплату в 200 тысяч рублей. Аналогичное решение приняли власти Севастополя."Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что решение о выделении земельных участков распространяется на всех участников специальной военной операции, имеющих постоянную регистрацию на территории Крыма. Парламент республики рассмотрел соответствующий законопроект в первом чтении, предстоит принять закон в окончательной редакции.

https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821573607.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, сергей аксенов (политик), севастополь, частичная мобилизация в россии