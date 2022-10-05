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Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/dobrovolets-1821691054.html
Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей
Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 05.10.2022
Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей
Крымские добровольцы, прибывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единовременную выплату в 200 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:58
2022-10-05T13:58
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
севастополь
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Крымские добровольцы, прибывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единовременную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее он сообщил, что резервисты получат разовую выплату в 200 тысяч рублей. Аналогичное решение приняли власти Севастополя."Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что решение о выделении земельных участков распространяется на всех участников специальной военной операции, имеющих постоянную регистрацию на территории Крыма. Парламент республики рассмотрел соответствующий законопроект в первом чтении, предстоит принять закон в окончательной редакции.
https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821573607.html
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общество, сергей аксенов (политик), севастополь, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик), Севастополь, Частичная мобилизация в России
13:58 05.10.2022
 
Крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей

Аксенов: крымским добровольцам выплатят по 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Крымские добровольцы, прибывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единовременную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее он сообщил, что резервисты получат разовую выплату в 200 тысяч рублей. Аналогичное решение приняли власти Севастополя.
"Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что решение о выделении земельных участков распространяется на всех участников специальной военной операции, имеющих постоянную регистрацию на территории Крыма. Парламент республики рассмотрел соответствующий законопроект в первом чтении, предстоит принять закон в окончательной редакции.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей Аксенов (политик)СевастопольЧастичная мобилизация в России
 
 
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