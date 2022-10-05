https://ria.ru/20221005/dnr-1821612963.html
Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России
Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России - РИА Новости, 05.10.2022
Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:34
2022-10-05T09:34
2022-10-05T09:43
политика
донецкая народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221005/lnr-1821613215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин
09:34 05.10.2022 (обновлено: 09:43 05.10.2022)
Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России
Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав России