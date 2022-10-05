https://ria.ru/20221005/dnr-1821612963.html

Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России

Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России - РИА Новости, 05.10.2022

Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:34

2022-10-05T09:34

2022-10-05T09:43

политика

донецкая народная республика

россия

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://ria.ru/20221005/lnr-1821613215.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин