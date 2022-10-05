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Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России
Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России - РИА Новости, 05.10.2022
Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:34
2022-10-05T09:43
политика
донецкая народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
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политика, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин
09:34 05.10.2022 (обновлено: 09:43 05.10.2022)
 
Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России

Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:35
Путин подписал закон о принятии ЛНР в состав России
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир Путин
 
 
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