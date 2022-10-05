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СК завел первое дело за уклонение от службы при частичной мобилизации

СК завел первое дело за уклонение от службы при частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022

СК завел первое дело за уклонение от службы при частичной мобилизации

Следователи возбудили уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по частичной мобилизации, подозревается житель Пензенской области, сообщили РИА... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:59

2022-10-05T15:59

2022-10-05T18:14

частичная мобилизация в россии

происшествия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по частичной мобилизации, подозревается житель Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК."В отношении жителя Пензенского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК ("Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований")", — сказали в ведомстве.По данным следствия, мужчину 1990 года рождения уведомили о необходимости явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для дальнейшей отправки в военкомат. Как утверждается, по повестке он не пришел.Статья 328 предусматривает наказание за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Согласно постановлению пленума Верховного суда от 2008 года, она применяется к россиянам, уклоняющимся от призыва на срочную службу.Ранее о возбуждении дел по этой статье в связи с частичной мобилизацией не сообщалось.

пензенская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)