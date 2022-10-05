https://ria.ru/20221005/brak-1821755068.html

Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами

Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами - РИА Новости, 05.10.2022

Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:44

2022-10-05T16:44

2022-10-05T16:44

общество

сергей цивилев

омск

частичная мобилизация в россии

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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами."Я когда встречался с ребятами, сказал: давайте вы сейчас перед уходом туда на важное, ответственное задание, давайте вы оформите свои взаимоотношения... Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы – это неправильно. Вы идете на святое дело, надо все сделать, как это должно быть на Руси", – сказал губернатор, отвечая на вопросы жителей региона в прямом радиоэфире.Цивилев подчеркнул, что предложил военнослужащим, находящимся в центре подготовки в Омске, собрать списки желающих зарегистрировать брак.Цивилев также обратился ко всем жителям Кузбасса, живущим в гражданском браке, и призвал их узаконить отношения.

https://ria.ru/20221004/brak-1821337060.html

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820018608.html

омск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей цивилев, омск, частичная мобилизация в россии