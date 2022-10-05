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Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами - РИА Новости, 05.10.2022
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Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами
Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами - РИА Новости, 05.10.2022
Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:44
2022-10-05T16:44
общество
сергей цивилев
омск
частичная мобилизация в россии
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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами."Я когда встречался с ребятами, сказал: давайте вы сейчас перед уходом туда на важное, ответственное задание, давайте вы оформите свои взаимоотношения... Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы – это неправильно. Вы идете на святое дело, надо все сделать, как это должно быть на Руси", – сказал губернатор, отвечая на вопросы жителей региона в прямом радиоэфире.Цивилев подчеркнул, что предложил военнослужащим, находящимся в центре подготовки в Омске, собрать списки желающих зарегистрировать брак.Цивилев также обратился ко всем жителям Кузбасса, живущим в гражданском браке, и призвал их узаконить отношения.
https://ria.ru/20221004/brak-1821337060.html
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общество, сергей цивилев, омск, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Цивилев, Омск, Частичная мобилизация в России
16:44 05.10.2022
 
Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами

Глава Кузбасса Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами.
"Я когда встречался с ребятами, сказал: давайте вы сейчас перед уходом туда на важное, ответственное задание, давайте вы оформите свои взаимоотношения... Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы – это неправильно. Вы идете на святое дело, надо все сделать, как это должно быть на Руси", – сказал губернатор, отвечая на вопросы жителей региона в прямом радиоэфире.
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Цивилев подчеркнул, что предложил военнослужащим, находящимся в центре подготовки в Омске, собрать списки желающих зарегистрировать брак.
"Мы готовы посадить гражданских жен (военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации – ред.) в автобус комфортабельный, привезти в Омск, мы отправим туда наших сотрудников ЗАГСа, мы туда отправим батюшку нашего. Они приедут в Омск, вы на плацу все выстроитесь и на глазах у всех проведется процедура регистрации брака", – сказал губернатор.
Цивилев также обратился ко всем жителям Кузбасса, живущим в гражданском браке, и призвал их узаконить отношения.
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ОбществоСергей ЦивилевОмскЧастичная мобилизация в России
 
 
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