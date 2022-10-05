https://ria.ru/20221005/brak-1821755068.html
Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами
Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами - РИА Новости, 05.10.2022
Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:44
2022-10-05T16:44
2022-10-05T16:44
общество
сергей цивилев
омск
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501510_0:217:3078:1948_1920x0_80_0_0_62f2fb73a72399d9dbced92af25ca671.jpg
КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами."Я когда встречался с ребятами, сказал: давайте вы сейчас перед уходом туда на важное, ответственное задание, давайте вы оформите свои взаимоотношения... Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы – это неправильно. Вы идете на святое дело, надо все сделать, как это должно быть на Руси", – сказал губернатор, отвечая на вопросы жителей региона в прямом радиоэфире.Цивилев подчеркнул, что предложил военнослужащим, находящимся в центре подготовки в Омске, собрать списки желающих зарегистрировать брак.Цивилев также обратился ко всем жителям Кузбасса, живущим в гражданском браке, и призвал их узаконить отношения.
https://ria.ru/20221004/brak-1821337060.html
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820018608.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501510_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4dce1e96ba8a300923c6f8c22ce8801d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей цивилев, омск, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Цивилев, Омск, Частичная мобилизация в России
Глава Кузбасса призвал мобилизованных заключить брак с гражданскими женами
Глава Кузбасса Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами
КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с гражданскими женами.
"Я когда встречался с ребятами, сказал: давайте вы сейчас перед уходом туда на важное, ответственное задание, давайте вы оформите свои взаимоотношения... Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы – это неправильно. Вы идете на святое дело, надо все сделать, как это должно быть на Руси", – сказал губернатор, отвечая на вопросы жителей региона в прямом радиоэфире.
Цивилев подчеркнул, что предложил военнослужащим, находящимся в центре подготовки в Омске
, собрать списки желающих зарегистрировать брак.
"Мы готовы посадить гражданских жен (военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации – ред.) в автобус комфортабельный, привезти в Омск, мы отправим туда наших сотрудников ЗАГСа, мы туда отправим батюшку нашего. Они приедут в Омск, вы на плацу все выстроитесь и на глазах у всех проведется процедура регистрации брака", – сказал губернатор.
Цивилев также обратился ко всем жителям Кузбасса, живущим в гражданском браке, и призвал их узаконить отношения.