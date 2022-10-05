https://ria.ru/20221005/bolnitsy-1821802714.html

В Удмуртии отремонтировали 23 больницы

В Удмуртии отремонтировали 23 больницы - РИА Новости, 05.10.2022

В Удмуртии отремонтировали 23 больницы

К росту сезонных заболеваний в Удмуртии отремонтировали 23 медицинских учреждения, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:50

2022-10-05T18:50

2022-10-05T18:50

удмуртская республика

общество

здоровье - общество

александр бречалов

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можга

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 5 окт – РИА Новости. К росту сезонных заболеваний в Удмуртии отремонтировали 23 медицинских учреждения, сообщил глава региона Александр Бречалов.По его словам, врачи приняли работы строителей в детских инфекционных отделениях Республиканской клинической инфекционной больницы и ижевской ГБ №3, в 11 районных больницах, в Республиканском клинико-диагностическом центре, в новом филиале детской поликлиники №5 на улице архитектора Берша в Ижевске и в Республиканском медицинском колледже и его филиалах в Можге и Сарапуле."Ремонт продолжается в Балезинской и Граховской районных больницах, онкологическом и кожно-венерологическом диспансерах - всего обновим 30 медучреждений", - рассказал глава республики, отметив, что работы с большим объемом, как, например, в Якшур-Бодьинской и Кизнерской больницах, сдадут в 2023 году.

https://ria.ru/20220914/stantsiya-1816710875.html

ижевск

можга

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, александр бречалов, ижевск, можга, сарапул, удмуртская республика (удмуртия), россия