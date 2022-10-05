Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии отремонтировали 23 больницы - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221005/bolnitsy-1821802714.html
В Удмуртии отремонтировали 23 больницы
В Удмуртии отремонтировали 23 больницы - РИА Новости, 05.10.2022
В Удмуртии отремонтировали 23 больницы
К росту сезонных заболеваний в Удмуртии отремонтировали 23 медицинских учреждения, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:50
2022-10-05T18:50
удмуртская республика
общество
здоровье - общество
александр бречалов
ижевск
можга
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:272:2901:1903_1920x0_80_0_0_0896282f7707e8ee9a29f7ef1a27a428.jpg
УФА, 5 окт – РИА Новости. К росту сезонных заболеваний в Удмуртии отремонтировали 23 медицинских учреждения, сообщил глава региона Александр Бречалов.По его словам, врачи приняли работы строителей в детских инфекционных отделениях Республиканской клинической инфекционной больницы и ижевской ГБ №3, в 11 районных больницах, в Республиканском клинико-диагностическом центре, в новом филиале детской поликлиники №5 на улице архитектора Берша в Ижевске и в Республиканском медицинском колледже и его филиалах в Можге и Сарапуле."Ремонт продолжается в Балезинской и Граховской районных больницах, онкологическом и кожно-венерологическом диспансерах - всего обновим 30 медучреждений", - рассказал глава республики, отметив, что работы с большим объемом, как, например, в Якшур-Бодьинской и Кизнерской больницах, сдадут в 2023 году.
https://ria.ru/20220914/stantsiya-1816710875.html
ижевск
можга
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:0:2901:2175_1920x0_80_0_0_dc690bc09a2d8b122529082948448e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, александр бречалов, ижевск, можга, сарапул, удмуртская республика (удмуртия), россия
Удмуртская Республика, Общество, Здоровье - Общество, Александр Бречалов, Ижевск, Можга, Сарапул, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия
18:50 05.10.2022
 
В Удмуртии отремонтировали 23 больницы

Глава Удмуртии Бречалов сообщил, что в регионе отремонтировали 23 медицинских учреждения

© Fotolia / PaoleseБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Fotolia / Paolese
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 5 окт – РИА Новости. К росту сезонных заболеваний в Удмуртии отремонтировали 23 медицинских учреждения, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Двадцать три больницы из плана на ремонт на этот год - готовы. На работы мы выделили 500 миллионов рублей. Первые в очереди стационары, их постарались завершить к росту сезонных заболеваний", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, врачи приняли работы строителей в детских инфекционных отделениях Республиканской клинической инфекционной больницы и ижевской ГБ №3, в 11 районных больницах, в Республиканском клинико-диагностическом центре, в новом филиале детской поликлиники №5 на улице архитектора Берша в Ижевске и в Республиканском медицинском колледже и его филиалах в Можге и Сарапуле.
"Ремонт продолжается в Балезинской и Граховской районных больницах, онкологическом и кожно-венерологическом диспансерах - всего обновим 30 медучреждений", - рассказал глава республики, отметив, что работы с большим объемом, как, например, в Якшур-Бодьинской и Кизнерской больницах, сдадут в 2023 году.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 13:24Удмуртская Республика
В Удмуртии запустили импортозамещающую углекислотную станцию
 
Удмуртская РеспубликаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр БречаловИжевскМожгаСарапулУдмуртская Республика (Удмуртия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала