https://ria.ru/20221005/bogomolov-1821699181.html

Богомолов приступил к съемкам ироничной драмы "Кеша"

Богомолов приступил к съемкам ироничной драмы "Кеша" - РИА Новости, 05.10.2022

Богомолов приступил к съемкам ироничной драмы "Кеша"

Начались съемки сериала "Кеша". Режиссер этой ироничной драмы — Константин Богомолов, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:26

2022-10-05T18:26

2022-10-05T18:26

культура

новости культуры

константин богомолов

юлия снигирь

валерий тодоровский

москва

кино и сериалы

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Начались съемки сериала "Кеша". Режиссер этой ироничной драмы — Константин Богомолов, сообщает пресс-служба проекта. Он же исполнит главную роль. Его персонаж Иннокентий — востребованный архитектор, который был трижды женат. После развода Кеша все равно оставался в жизни бывших — продолжал общаться, поддерживал их и иногда спал с кем-то из них. Такие отношения устраивали всех четверых, пока в жизни мужчины не появилась еще одна любовница. И экс-женам не понравилось, что девушка совсем из другого "круга". Генеральные продюсеры сериала — Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.Сценарист — Анна Козлова. Она сотрудничала с Валерией Гай Германикой над "Кратким курсом счастливой жизни", а также работала над скриптами сериалов "Медиатор", "Садовое кольцо", "Самка богомола"."Сценарий написан абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее – беспощадность, которая не отменяет сочувствие", — делится размышлениями Богомолов.Креме него, в сериале задействованы Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и другие. "История достаточно универсальная — про мужчин и женщин, про игры, в которые играют люди, про добро и зло, про жизнь и смерть, про нравственность и безнравственность. Про много чего. И все с юмором", — рассказывает Снигирь. Премьера "Кеши" запланирована в онлайн-кинотеатре KION в 2023 году.

https://ria.ru/20221004/serial-1821445174.html

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин богомолов, юлия снигирь, валерий тодоровский, москва, кино и сериалы