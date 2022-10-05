Богомолов приступил к съемкам ироничной драмы "Кеша"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Начались съемки сериала "Кеша". Режиссер этой ироничной драмы — Константин Богомолов, сообщает пресс-служба проекта. Он же исполнит главную роль. Его персонаж Иннокентий — востребованный архитектор, который был трижды женат. После развода Кеша все равно оставался в жизни бывших — продолжал общаться, поддерживал их и иногда спал с кем-то из них. Такие отношения устраивали всех четверых, пока в жизни мужчины не появилась еще одна любовница. И экс-женам не понравилось, что девушка совсем из другого "круга". Генеральные продюсеры сериала — Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.Сценарист — Анна Козлова. Она сотрудничала с Валерией Гай Германикой над "Кратким курсом счастливой жизни", а также работала над скриптами сериалов "Медиатор", "Садовое кольцо", "Самка богомола"."Сценарий написан абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее – беспощадность, которая не отменяет сочувствие", — делится размышлениями Богомолов.Креме него, в сериале задействованы Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и другие. "История достаточно универсальная — про мужчин и женщин, про игры, в которые играют люди, про добро и зло, про жизнь и смерть, про нравственность и безнравственность. Про много чего. И все с юмором", — рассказывает Снигирь. Премьера "Кеши" запланирована в онлайн-кинотеатре KION в 2023 году.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Начались съемки сериала "Кеша". Режиссер этой ироничной драмы — Константин Богомолов, сообщает пресс-служба проекта.
Он же исполнит главную роль. Его персонаж Иннокентий — востребованный архитектор, который был трижды женат. После развода Кеша все равно оставался в жизни бывших — продолжал общаться, поддерживал их и иногда спал с кем-то из них. Такие отношения устраивали всех четверых, пока в жизни мужчины не появилась еще одна любовница. И экс-женам не понравилось, что девушка совсем из другого "круга".
Генеральные продюсеры сериала — Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.
"Главный герой этой истории — запутавшийся в своих личных отношениях человек, неспособный определиться, неспособный расставаться", — говорит Тодоровский.
Сценарист — Анна Козлова. Она сотрудничала с Валерией Гай Германикой над "Кратким курсом счастливой жизни", а также работала над скриптами сериалов "Медиатор", "Садовое кольцо", "Самка богомола".
"Сценарий написан абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее – беспощадность, которая не отменяет сочувствие", — делится размышлениями Богомолов.
Креме него, в сериале задействованы Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и другие.
"История достаточно универсальная — про мужчин и женщин, про игры, в которые играют люди, про добро и зло, про жизнь и смерть, про нравственность и безнравственность. Про много чего. И все с юмором", — рассказывает Снигирь.
Премьера "Кеши" запланирована в онлайн-кинотеатре KION в 2023 году.
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