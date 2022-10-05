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Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США - РИА Новости, 05.10.2022
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Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США
Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США - РИА Новости, 05.10.2022
Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США
Опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, это говорит о неспособности американцев контролировать обстановку в оккупированной зоне, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:14
2022-10-05T22:16
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, это говорит о неспособности американцев контролировать обстановку в оккупированной зоне, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он добавил, что на границе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс зафиксировано нападение со стороны боевиков подконтрольных американской стороне вооруженных формирований на позиции правительственных сил."Четвертого октября в 18.30 мск группа перемещавшихся на пикапе террористов предприняла попытку прорыва с территории зоны, обстреляв при этом опорный пункт Сирийской Арабской Армии из крупнокалиберного пулемета. Огневым воздействием сирийских правительственных подразделений попытка прорыва была пресечена, нападавшие скрылись на оккупированной США территории. В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Егоров.
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в мире, сша, сирия, эт-танф, россия
В мире, США, Сирия, Эт-Танф, Россия
22:14 05.10.2022 (обновлено: 22:16 05.10.2022)
 
Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США

Центр по примирению сторон в Сирии заявил о наращивании активности боевиков, опекаемых США

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Сирии
Разрушенное здание в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, это говорит о неспособности американцев контролировать обстановку в оккупированной зоне, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Обращаем особое внимание на то, что опекаемые США незаконные вооруженные формирования наращивают свою активность. С 1 августа 2022 года зафиксировано уже восемь обстрелов позиций правительственных сил. Это свидетельствует о неспособности американского командования контролировать обстановку в оккупированной вооруженными силами США зоне", - сказал он.
Он добавил, что на границе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс зафиксировано нападение со стороны боевиков подконтрольных американской стороне вооруженных формирований на позиции правительственных сил.
"Четвертого октября в 18.30 мск группа перемещавшихся на пикапе террористов предприняла попытку прорыва с территории зоны, обстреляв при этом опорный пункт Сирийской Арабской Армии из крупнокалиберного пулемета. Огневым воздействием сирийских правительственных подразделений попытка прорыва была пресечена, нападавшие скрылись на оккупированной США территории. В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Егоров.
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