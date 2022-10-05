https://ria.ru/20221005/boeviki-1821840695.html
Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США
Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США - РИА Новости, 05.10.2022
Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США
Опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, это говорит о неспособности американцев контролировать обстановку в оккупированной зоне, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:14
2022-10-05T22:14
2022-10-05T22:16
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, это говорит о неспособности американцев контролировать обстановку в оккупированной зоне, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он добавил, что на границе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс зафиксировано нападение со стороны боевиков подконтрольных американской стороне вооруженных формирований на позиции правительственных сил."Четвертого октября в 18.30 мск группа перемещавшихся на пикапе террористов предприняла попытку прорыва с территории зоны, обстреляв при этом опорный пункт Сирийской Арабской Армии из крупнокалиберного пулемета. Огневым воздействием сирийских правительственных подразделений попытка прорыва была пресечена, нападавшие скрылись на оккупированной США территории. В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Егоров.
https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html
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в мире, сша, сирия, эт-танф, россия
В мире, США, Сирия, Эт-Танф, Россия
22:14 05.10.2022 (обновлено: 22:16 05.10.2022)
Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США
Центр по примирению сторон в Сирии заявил о наращивании активности боевиков, опекаемых США