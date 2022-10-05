https://ria.ru/20221005/boeviki-1821840695.html

Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США

Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США - РИА Новости, 05.10.2022

Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США

Опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, это говорит о неспособности американцев контролировать обстановку в оккупированной зоне, заявил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T22:14

2022-10-05T22:14

2022-10-05T22:16

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, это говорит о неспособности американцев контролировать обстановку в оккупированной зоне, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он добавил, что на границе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс зафиксировано нападение со стороны боевиков подконтрольных американской стороне вооруженных формирований на позиции правительственных сил."Четвертого октября в 18.30 мск группа перемещавшихся на пикапе террористов предприняла попытку прорыва с территории зоны, обстреляв при этом опорный пункт Сирийской Арабской Армии из крупнокалиберного пулемета. Огневым воздействием сирийских правительственных подразделений попытка прорыва была пресечена, нападавшие скрылись на оккупированной США территории. В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий получил ранение", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html

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в мире, сша, сирия, эт-танф, россия