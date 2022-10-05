https://ria.ru/20221005/bezopasnost-1821595517.html
Kaspersky: почти 150 тысяч россиян столкнулись с попытками кражи аккаунтов
Kaspersky: почти 150 тысяч россиян столкнулись с попытками кражи аккаунтов - РИА Новости, 05.10.2022
Kaspersky: почти 150 тысяч россиян столкнулись с попытками кражи аккаунтов
Почти 150 тысяч россиян в 2022 году столкнулись с попытками кражи логинов и паролей от аккаунтов в банковских и игровых сервисах, а также учетных записей в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T05:40
2022-10-05T05:40
2022-10-05T05:40
общество
технологии
россия
лаборатория касперского
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Почти 150 тысяч россиян в 2022 году столкнулись с попытками кражи логинов и паролей от аккаунтов в банковских и игровых сервисах, а также учетных записей в мессенджерах, социальных сетях и браузерах, свидетельствуют данные исследования "Лаборатории Касперского", с которым ознакомилось РИА Новости."Почти 150 тысяч пользователей в России столкнулись с троянцами-стилерами в 2022 году. Это вредоносные программы, которые крадут логины и пароли от аккаунтов в различных сервисах. В их числе банковские, игровые аккаунты, учетные записи в мессенджерах, социальных сетях, сохраненные пароли в программах и браузерах", - говорится в исследовании. Данные получены на основе анонимизированной статистики срабатывания решений "Лаборатории Касперского" за январь - сентябрь 2022 года.По сообщению компании, стилеры ищут необходимую информацию в системных файлах, которые хранят конфиденциальные данные, или в реестре. Затем они отсылают ее злоумышленникам. С такой угрозой сталкиваются в том числе авторы Telegram-каналов и блогеры.Кроме того, стилер может скачивать и запускать сторонние программы, выполнять команды в cmd.exe (файл командной строки Windows) и открывать ссылки в браузере. Распространяется он разными способами, в том числе при помощи вредоносных спам-рассылок и сторонних загрузчиков."Мы видим, что стилеры по-прежнему актуальная угроза. Пользователям, особенно владельцам популярных каналов в мессенджерах и соцсетях, блогерам, стоит быть внимательными... не редки случаи, когда злоумышленники распространяют зловреды под видом рекламных предложений", - заявил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Олег Купреев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220816/telefon-1810077464.html
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общество, технологии, россия, лаборатория касперского, безопасность
Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, Безопасность
Kaspersky: почти 150 тысяч россиян столкнулись с попытками кражи аккаунтов
Kaspersky: почти 150 тысяч россиян в 2022 году столкнулись с попытками кражи аккаунтов
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Почти 150 тысяч россиян в 2022 году столкнулись с попытками кражи логинов и паролей от аккаунтов в банковских и игровых сервисах, а также учетных записей в мессенджерах, социальных сетях и браузерах, свидетельствуют данные исследования "Лаборатории Касперского", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Почти 150 тысяч пользователей в России
столкнулись с троянцами-стилерами в 2022 году. Это вредоносные программы, которые крадут логины и пароли от аккаунтов в различных сервисах. В их числе банковские, игровые аккаунты, учетные записи в мессенджерах, социальных сетях, сохраненные пароли в программах и браузерах", - говорится в исследовании. Данные получены на основе анонимизированной статистики срабатывания решений "Лаборатории Касперского" за январь - сентябрь 2022 года.
По сообщению компании, стилеры ищут необходимую информацию в системных файлах, которые хранят конфиденциальные данные, или в реестре. Затем они отсылают ее злоумышленникам. С такой угрозой сталкиваются в том числе авторы Telegram-каналов и блогеры.
"Один из самых распространенных троянцев для кражи паролей и учетных данных из браузеров и десктоп-мессенджеров - RedLine. В этом году с ним столкнулись более 8 тысяч пользователей в России. Он умеет красть данные от учетной записи в Telegram и ряде VPN-приложений, токены Discord, данные для входа в криптокошельки, а также сохраненные пароли и файлы cookie из браузеров", - добавили в компании.
Кроме того, стилер может скачивать и запускать сторонние программы, выполнять команды в cmd.exe (файл командной строки Windows) и открывать ссылки в браузере. Распространяется он разными способами, в том числе при помощи вредоносных спам-рассылок и сторонних загрузчиков.
"Мы видим, что стилеры по-прежнему актуальная угроза. Пользователям, особенно владельцам популярных каналов в мессенджерах и соцсетях, блогерам, стоит быть внимательными... не редки случаи, когда злоумышленники распространяют зловреды под видом рекламных предложений", - заявил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Олег Купреев, слова которого приводятся в сообщении.