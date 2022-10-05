https://ria.ru/20221005/bespilotnik-1821718199.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 2151 украинский беспилотник

ВС России с начала спецоперации уничтожили 2151 украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 2151 украинский беспилотник

Российские войска уничтожили с начала спецоперации 24 февраля более 2600 украинских летательных аппаратов, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:14

2022-10-05T15:14

2022-10-05T15:14

специальная военная операция на украине

технологии

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала спецоперации 24 февраля более 2600 украинских летательных аппаратов, сообщило в среду Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 313 самолетов, 157 вертолетов, 2 151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5 376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 277 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, россия