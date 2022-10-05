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Границы ига. Археологи нашли золотоордынский след в Белгородской области
Границы ига. Археологи нашли золотоордынский след в Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2022
Границы ига. Археологи нашли золотоордынский след в Белгородской области
Золотоордынское селище впервые обнаружили на территории современной Белгородской области среди следов русской культуры, утверждают ученые БелГУ. Об этом... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T05:00
2022-10-05T05:00
2022-10-05T05:00
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Золотоордынское селище впервые обнаружили на территории современной Белгородской области среди следов русской культуры, утверждают ученые БелГУ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.На месте средневекового поселения размером 800×100 метров найдены фрагменты красноглиняной керамики, обломки чугунных котлов, поливной посуды, характерные для золотоордынских кочевников, пояснили в вузе.Раньше в пределах современной Белгородской области археологи находили только следы быта русского этноса эпохи Средних веков. И единственным памятником другой культуры этого периода на данной территории является обнаруженное селище. Не исключено, что его открытие приведет к переосмыслению истории части нынешнего юго-запада России во времена Развитого и Позднего средневековья, считают специалисты.Ученый обратил внимание, что – это единственное свидетельство проникновения кочевников так глубоко в лесостепь.Первооткрывателем памятника стал археолог-любитель Дмитрий Чурсин, а специалисты БелГУ исследовали данную область и пришли к выводу, что предметы материальной культуры говорят о золотоордынском происхождении селища, дополнили в пресс-службе университета.
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белгородская область, белгородский государственный университет, россия, университетская наука, наука, что не найдешь в учебнике, навигатор абитуриента
Наука, Белгородская область, Белгородский государственный университет, Россия, Университетская наука, Наука, Что не найдешь в учебнике, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Золотоордынское селище впервые обнаружили на территории современной Белгородской области среди следов русской культуры, утверждают ученые БелГУ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
На месте средневекового поселения размером 800×100 метров найдены фрагменты красноглиняной керамики, обломки чугунных котлов, поливной посуды, характерные для золотоордынских кочевников, пояснили в вузе.
Раньше в пределах современной Белгородской области археологи находили только следы быта русского этноса эпохи Средних веков. И единственным памятником другой культуры этого периода на данной территории является обнаруженное селище. Не исключено, что его открытие приведет к переосмыслению истории части нынешнего юго-запада России во времена Развитого и Позднего средневековья, считают специалисты.
"До сегодняшнего дня эпоха Золотой Орды (вторая половина XIII – XV века) на территории региона, значительную часть которого составляет историческая лесостепь, была представлена только памятниками русского населения. Открытое селище не содержит русской керамики, и, вероятно, оно связано с поселенцами степного происхождения"
Владимир Сарапулкин
Доцент кафедры российской истории и документоведения историко-филологического факультета Белгородского государственного университета.
Ученый обратил внимание, что – это единственное свидетельство проникновения кочевников так глубоко в лесостепь.
Первооткрывателем памятника стал археолог-любитель Дмитрий Чурсин, а специалисты БелГУ исследовали данную область и пришли к выводу, что предметы материальной культуры говорят о золотоордынском происхождении селища, дополнили в пресс-службе университета.