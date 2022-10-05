https://ria.ru/20221005/belgu-1821564687.html

Границы ига. Археологи нашли золотоордынский след в Белгородской области

Границы ига. Археологи нашли золотоордынский след в Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2022

Границы ига. Археологи нашли золотоордынский след в Белгородской области

Золотоордынское селище впервые обнаружили на территории современной Белгородской области среди следов русской культуры, утверждают ученые БелГУ. Об этом... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T05:00

2022-10-05T05:00

2022-10-05T05:00

наука

белгородская область

белгородский государственный университет

россия

университетская наука

наука

что не найдешь в учебнике

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821536349_0:138:2730:1674_1920x0_80_0_0_ddfcac98bf2eb4a697ccf802e905d1a6.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Золотоордынское селище впервые обнаружили на территории современной Белгородской области среди следов русской культуры, утверждают ученые БелГУ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.На месте средневекового поселения размером 800×100 метров найдены фрагменты красноглиняной керамики, обломки чугунных котлов, поливной посуды, характерные для золотоордынских кочевников, пояснили в вузе.Раньше в пределах современной Белгородской области археологи находили только следы быта русского этноса эпохи Средних веков. И единственным памятником другой культуры этого периода на данной территории является обнаруженное селище. Не исключено, что его открытие приведет к переосмыслению истории части нынешнего юго-запада России во времена Развитого и Позднего средневековья, считают специалисты.Ученый обратил внимание, что – это единственное свидетельство проникновения кочевников так глубоко в лесостепь.Первооткрывателем памятника стал археолог-любитель Дмитрий Чурсин, а специалисты БелГУ исследовали данную область и пришли к выводу, что предметы материальной культуры говорят о золотоордынском происхождении селища, дополнили в пресс-службе университета.

https://ria.ru/20220315/arkheologiya-1777688996.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгородский государственный университет, россия, университетская наука, наука, что не найдешь в учебнике, навигатор абитуриента