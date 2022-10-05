https://ria.ru/20221005/bednost-1821762845.html

Всемирный банк заявил о регрессе в вопросе сокращения бедности

Всемирный банк заявил о регрессе в вопросе сокращения бедности - РИА Новости, 05.10.2022

Всемирный банк заявил о регрессе в вопросе сокращения бедности

К 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день, следует из опубликованного в среду прогноза Всемирного банка. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:00

2022-10-05T17:00

2022-10-05T17:00

украина

всемирный банк

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. К 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день, следует из опубликованного в среду прогноза Всемирного банка."К 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день", - следует из документа."Результаты исследования показывают, что COVID-19 привел к самому значительному регрессу в деле глобальных усилий по сокращению бедности с 1990 года, а война на территории Украине грозит усугубить ситуацию", - добавили в международной организации.При этом, по оценкам Всемирного банка, число тех, кто к концу 2020 года существовал менее чем на 2,15 доллара в день, составляло 719 миллионов человек и указанный год стал первым "за последние десятилетия", когда увеличился показатель глобального неравенства.

https://ria.ru/20220821/miting-1811160997.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, всемирный банк, в мире