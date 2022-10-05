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Всемирный банк заявил о регрессе в вопросе сокращения бедности - РИА Новости, 05.10.2022
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Всемирный банк заявил о регрессе в вопросе сокращения бедности
Всемирный банк заявил о регрессе в вопросе сокращения бедности - РИА Новости, 05.10.2022
Всемирный банк заявил о регрессе в вопросе сокращения бедности
К 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день, следует из опубликованного в среду прогноза Всемирного банка. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:00
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украина
всемирный банк
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. К 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день, следует из опубликованного в среду прогноза Всемирного банка."К 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день", - следует из документа."Результаты исследования показывают, что COVID-19 привел к самому значительному регрессу в деле глобальных усилий по сокращению бедности с 1990 года, а война на территории Украине грозит усугубить ситуацию", - добавили в международной организации.При этом, по оценкам Всемирного банка, число тех, кто к концу 2020 года существовал менее чем на 2,15 доллара в день, составляло 719 миллионов человек и указанный год стал первым "за последние десятилетия", когда увеличился показатель глобального неравенства.
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украина, всемирный банк, в мире
Украина, Всемирный банк, В мире
17:00 05.10.2022
 
Всемирный банк заявил о регрессе в вопросе сокращения бедности

ВБ: к 2030 году 600 миллионов человек будут жить менее чем на 2,15 доллара в день

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. К 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день, следует из опубликованного в среду прогноза Всемирного банка.
"К 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день", - следует из документа.
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"Результаты исследования показывают, что COVID-19 привел к самому значительному регрессу в деле глобальных усилий по сокращению бедности с 1990 года, а война на территории Украине грозит усугубить ситуацию", - добавили в международной организации.
При этом, по оценкам Всемирного банка, число тех, кто к концу 2020 года существовал менее чем на 2,15 доллара в день, составляло 719 миллионов человек и указанный год стал первым "за последние десятилетия", когда увеличился показатель глобального неравенства.
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