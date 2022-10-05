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"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России - РИА Новости, 05.10.2022
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"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России
"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России - РИА Новости, 05.10.2022
"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России
Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:44
2022-10-05T19:44
политика
джо байден
майкл макфол
россия
сша
опек
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения России и других нефтедобывающих стран резко уменьшить производство сырья.Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал решение Организации стран — экспортеров нефти "недружественным шагом" в отношении Соединенных Штатов.Обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, в свою очередь, заявил, что сокращение добычи нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.Страны ОПЕК+ на встрече представителей государств-участников 5 октября договорились снизить производство нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Альянс объяснил, что это решение было принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов".
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политика, джо байден, майкл макфол, россия, сша, опек
Политика, Джо Байден, Майкл Макфол, Россия, США, ОПЕК
19:44 05.10.2022
 
"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России

Конгрессмен Скэлиз обвинил Байдена в поражении после решения России и ОПЕК по добыче нефти

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения России и других нефтедобывающих стран резко уменьшить производство сырья.

"Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним", — написал политик в Twitter.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал решение Организации стран — экспортеров нефти "недружественным шагом" в отношении Соединенных Штатов.
Обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, в свою очередь, заявил, что сокращение добычи нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.
Страны ОПЕК+ на встрече представителей государств-участников 5 октября договорились снизить производство нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Альянс объяснил, что это решение было принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов".
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