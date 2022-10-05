https://ria.ru/20221005/bayden-1821817798.html

"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России

"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России - РИА Новости, 05.10.2022

"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России

Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:44

2022-10-05T19:44

2022-10-05T19:44

политика

джо байден

майкл макфол

россия

сша

опек

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения России и других нефтедобывающих стран резко уменьшить производство сырья.Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал решение Организации стран — экспортеров нефти "недружественным шагом" в отношении Соединенных Штатов.Обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, в свою очередь, заявил, что сокращение добычи нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.Страны ОПЕК+ на встрече представителей государств-участников 5 октября договорились снизить производство нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Альянс объяснил, что это решение было принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов".

https://ria.ru/20221005/ssha-1821730914.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, майкл макфол, россия, сша, опек