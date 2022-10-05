https://ria.ru/20221005/balitskiy-1821701890.html
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее - РИА Новости, 05.10.2022
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий пообещал жителям региона построить безопасное будущее. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:30
2022-10-05T14:30
2022-10-05T14:30
евгений балицкий
запорожская область
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:88:2907:1723_1920x0_80_0_0_ae135c741a18efbf0c8ba19f9428a456.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий пообещал жителям региона построить безопасное будущее.Президент России Владимир Путин в среду назначил Балицкого врио губернатора Запорожской области.Он добавил, что будет трудиться и сделает все возможное для благополучия жителей региона."Я уверен, дорогие земляки, мы с вами пройдем этот путь, вместе справимся со всеми задачами и построим стабильное и безопасное будущее нашего края", - заключил Балицкий.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821630562.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be29c9da3a2aad74f8581f649a0c96cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, россия, владимир путин
Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Владимир Путин
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее
Врио губернатора Запорожской области Балицкий пообещал жителям региона безопасное будущее