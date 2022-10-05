Рейтинг@Mail.ru
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/balitskiy-1821701890.html
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее - РИА Новости, 05.10.2022
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий пообещал жителям региона построить безопасное будущее. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:30
2022-10-05T14:30
евгений балицкий
запорожская область
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:88:2907:1723_1920x0_80_0_0_ae135c741a18efbf0c8ba19f9428a456.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий пообещал жителям региона построить безопасное будущее.Президент России Владимир Путин в среду назначил Балицкого врио губернатора Запорожской области.Он добавил, что будет трудиться и сделает все возможное для благополучия жителей региона."Я уверен, дорогие земляки, мы с вами пройдем этот путь, вместе справимся со всеми задачами и построим стабильное и безопасное будущее нашего края", - заключил Балицкий.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821630562.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be29c9da3a2aad74f8581f649a0c96cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, запорожская область, россия, владимир путин
Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Владимир Путин
14:30 05.10.2022
 
Балицкий пообещал жителям Запорожской области безопасное будущее

Врио губернатора Запорожской области Балицкий пообещал жителям региона безопасное будущее

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий пообещал жителям региона построить безопасное будущее.
Президент России Владимир Путин в среду назначил Балицкого врио губернатора Запорожской области.
"Быть руководителем родного края, да еще в столь непростое время, для меня большая честь. Также это и колоссальная ответственность перед президентом России и перед земляками, чье доверие я должен оправдать", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что будет трудиться и сделает все возможное для благополучия жителей региона.
"Я уверен, дорогие земляки, мы с вами пройдем этот путь, вместе справимся со всеми задачами и построим стабильное и безопасное будущее нашего края", - заключил Балицкий.
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:54Специальная военная операция на Украине
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала