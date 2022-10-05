https://ria.ru/20221005/balitskiy-1821615932.html
Балицкий назначен врио губернатора Запорожской области
Балицкий назначен врио губернатора Запорожской области - РИА Новости, 05.10.2022
Балицкий назначен врио губернатора Запорожской области
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Балицкого врио губернатора Запорожской области, данный документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:48
2022-10-05T09:48
2022-10-05T10:10
политика
запорожская область
акции протеста на востоке украины
евгений балицкий
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Балицкого врио губернатора Запорожской области, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Балицкого Евгения Витальевича временно исполняющим обязанности Губернатора Запорожской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Запорожской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821613346.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожская область, акции протеста на востоке украины, евгений балицкий
Политика, Запорожская область, Акции протеста на востоке Украины, Евгений Балицкий
09:48 05.10.2022 (обновлено: 10:10 05.10.2022)
Балицкий назначен врио губернатора Запорожской области
Путин назначил Балицкого врио губернатора Запорожской области