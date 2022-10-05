https://ria.ru/20221005/balerina-1821656929.html
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра - РИА Новости, 05.10.2022
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра
Японская балерина Мей Нагахиса сегодня, 5 октября, после перерыва выйдет на сцену Мариинского театра в своей любимой партии Жизели в одноименном балете Адольфа... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:26
2022-10-05T13:26
2022-10-05T13:26
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Японская балерина Мей Нагахиса сегодня, 5 октября, после перерыва выйдет на сцену Мариинского театра в своей любимой партии Жизели в одноименном балете Адольфа Адана, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского театра.Стремительная карьерная траектория сдержанной утонченной балерины под руководством балетмейстера-репетитора Эльвиры Тарасовой уже прошла через многие знаковые роли. На Мариинской сцене Нагахиса станцевала главные партии в балетах классического наследия, таких, как "Щелкунчик", "Сильфида", а также успела попробовать себя в произведениях ХХ века и современной хореографии. В ее творческом багаже – партии Джульетты и Ширин, работы в балетах Баланчина и Роббинса, Concerto DSCH и "Семи сонатах" в хореографии Ратманского.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, мариинский театр, театр, балет, россия, япония
Культура, Новости культуры, Мариинский театр, Театр, Балет, Россия, Япония
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра в партии Жизели
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Японская балерина Мей Нагахиса сегодня, 5 октября, после перерыва выйдет на сцену Мариинского театра в своей любимой партии Жизели в одноименном балете Адольфа Адана, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского театра.
Стремительная карьерная траектория сдержанной утонченной балерины под руководством балетмейстера-репетитора Эльвиры Тарасовой уже прошла через многие знаковые роли.
На Мариинской сцене Нагахиса станцевала главные партии в балетах классического наследия, таких, как "Щелкунчик", "Сильфида", а также успела попробовать себя в произведениях ХХ века и современной хореографии.
В ее творческом багаже – партии Джульетты и Ширин, работы в балетах Баланчина и Роббинса, Concerto DSCH и "Семи сонатах" в хореографии Ратманского.