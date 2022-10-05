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Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221005/balerina-1821656929.html
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра - РИА Новости, 05.10.2022
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра
Японская балерина Мей Нагахиса сегодня, 5 октября, после перерыва выйдет на сцену Мариинского театра в своей любимой партии Жизели в одноименном балете Адольфа... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:26
2022-10-05T13:26
культура
новости культуры
мариинский театр
театр
балет
россия
япония
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Японская балерина Мей Нагахиса сегодня, 5 октября, после перерыва выйдет на сцену Мариинского театра в своей любимой партии Жизели в одноименном балете Адольфа Адана, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского театра.Стремительная карьерная траектория сдержанной утонченной балерины под руководством балетмейстера-репетитора Эльвиры Тарасовой уже прошла через многие знаковые роли. На Мариинской сцене Нагахиса станцевала главные партии в балетах классического наследия, таких, как "Щелкунчик", "Сильфида", а также успела попробовать себя в произведениях ХХ века и современной хореографии. В ее творческом багаже – партии Джульетты и Ширин, работы в балетах Баланчина и Роббинса, Concerto DSCH и "Семи сонатах" в хореографии Ратманского.
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новости культуры, мариинский театр, театр, балет, россия, япония
Культура, Новости культуры, Мариинский театр, Театр, Балет, Россия, Япония
13:26 05.10.2022
 
Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра

Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра в партии Жизели

© Фото : May NagahisaЯпонская балерина Мей Нагахиса
Японская балерина Мей Нагахиса - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : May Nagahisa
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Японская балерина Мей Нагахиса сегодня, 5 октября, после перерыва выйдет на сцену Мариинского театра в своей любимой партии Жизели в одноименном балете Адольфа Адана, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского театра.
Стремительная карьерная траектория сдержанной утонченной балерины под руководством балетмейстера-репетитора Эльвиры Тарасовой уже прошла через многие знаковые роли.
На Мариинской сцене Нагахиса станцевала главные партии в балетах классического наследия, таких, как "Щелкунчик", "Сильфида", а также успела попробовать себя в произведениях ХХ века и современной хореографии.
В ее творческом багаже – партии Джульетты и Ширин, работы в балетах Баланчина и Роббинса, Concerto DSCH и "Семи сонатах" в хореографии Ратманского.
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