https://ria.ru/20221005/balerina-1821656929.html

Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра

Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра - РИА Новости, 05.10.2022

Японская балерина Мей Нагахиса возвращается на сцену Мариинского театра

Японская балерина Мей Нагахиса сегодня, 5 октября, после перерыва выйдет на сцену Мариинского театра в своей любимой партии Жизели в одноименном балете Адольфа... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:26

2022-10-05T13:26

2022-10-05T13:26

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Японская балерина Мей Нагахиса сегодня, 5 октября, после перерыва выйдет на сцену Мариинского театра в своей любимой партии Жизели в одноименном балете Адольфа Адана, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского театра.Стремительная карьерная траектория сдержанной утонченной балерины под руководством балетмейстера-репетитора Эльвиры Тарасовой уже прошла через многие знаковые роли. На Мариинской сцене Нагахиса станцевала главные партии в балетах классического наследия, таких, как "Щелкунчик", "Сильфида", а также успела попробовать себя в произведениях ХХ века и современной хореографии. В ее творческом багаже – партии Джульетты и Ширин, работы в балетах Баланчина и Роббинса, Concerto DSCH и "Семи сонатах" в хореографии Ратманского.

https://ria.ru/20221004/teatr-1821359816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мариинский театр, театр, балет, россия, япония