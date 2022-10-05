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Территорию "Азовстали" преобразуют в индустриальный парк - РИА Новости, 05.10.2022
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Территорию "Азовстали" преобразуют в индустриальный парк
Территорию "Азовстали" преобразуют в индустриальный парк - РИА Новости, 05.10.2022
Территорию "Азовстали" преобразуют в индустриальный парк
Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, серьезного поврежденного в ходе боевых действий, до 2035 года будет преобразована в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:42
2022-10-05T18:19
донецкая народная республика
в мире
виталий хоценко
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, серьезного поврежденного в ходе боевых действий, до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко."В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности", - сказал Хоценко.По его словам, сейчас проводится разминирование и обследование территории. После этого предстоит обследовать промышленные здания и оборудование.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221005/mariupol-1821725369.html
донецкая народная республика
мариуполь
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Премьер-министр ДНР о будущем металлургических заводов Мариуполя
ДНР планирует восстановить металлургический завод Ильича в Мариуполе, а "Азовсталь" до 2035 преобразуют в индустриальный парк, рассказал в интервью РИА Новости премьер республики Хоценко
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донецкая народная республика, в мире, виталий хоценко, мариуполь, россия
Донецкая Народная Республика, В мире, Виталий Хоценко, Мариуполь, Россия
17:42 05.10.2022 (обновлено: 18:19 05.10.2022)
 
Территорию "Азовстали" преобразуют в индустриальный парк

Премьер ДНР Хоценко: территорию "Азовстали" до 2035 года преобразуют в индустриальный парк

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, серьезного поврежденного в ходе боевых действий, до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко.
"В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности", - сказал Хоценко.
По его словам, сейчас проводится разминирование и обследование территории. После этого предстоит обследовать промышленные здания и оборудование.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Премьер-министр ДНР о сроках реконструкции аэропорта в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:31Специальная военная операция на Украине
Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года
 
Донецкая Народная РеспубликаВ миреВиталий ХоценкоМариупольРоссия
 
 
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