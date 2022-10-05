https://ria.ru/20221005/azovstal-1821779053.html

Территорию "Азовстали" преобразуют в индустриальный парк

Территорию "Азовстали" преобразуют в индустриальный парк - РИА Новости, 05.10.2022

Территорию "Азовстали" преобразуют в индустриальный парк

Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, серьезного поврежденного в ходе боевых действий, до 2035 года будет преобразована в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:42

2022-10-05T17:42

2022-10-05T18:19

донецкая народная республика

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виталий хоценко

мариуполь

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, серьезного поврежденного в ходе боевых действий, до 2035 года будет преобразована в индустриальный парк, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко."В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности", - сказал Хоценко.По его словам, сейчас проводится разминирование и обследование территории. После этого предстоит обследовать промышленные здания и оборудование.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221005/mariupol-1821725369.html

донецкая народная республика

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Премьер-министр ДНР о будущем металлургических заводов Мариуполя ДНР планирует восстановить металлургический завод Ильича в Мариуполе, а "Азовсталь" до 2035 преобразуют в индустриальный парк, рассказал в интервью РИА Новости премьер республики Хоценко 2022-10-05T17:42 true PT1M34S

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донецкая народная республика, в мире, виталий хоценко, мариуполь, россия