https://ria.ru/20221005/avtomobilestroenie-1821780073.html

В секторе автомобилестроения Китая наблюдается рост доходов на 3,3%

В секторе автомобилестроения Китая наблюдается рост доходов на 3,3% - РИА Новости, 05.10.2022

В секторе автомобилестроения Китая наблюдается рост доходов на 3,3%

Согласно официальным данным, в секторе автомобилестроения Китая за первые восемь месяцев 2022 года наблюдался положительный рост операционных доходов,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:43

2022-10-05T17:43

2022-10-05T17:43

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно официальным данным, в секторе автомобилестроения Китая за первые восемь месяцев 2022 года наблюдался положительный рост операционных доходов, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.Согласно данным ведомства, в январе-августе доходы сектора автомобилестроения составили около 5,7 триллиона юаней (около 802,84 миллиарда долларов), что на 3,3% больше, чем в прошлом году.По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за указанный период объем производства автомобилей в стране достиг 16,97 миллиона единиц, увеличившись на 4,8% в годовом исчислении. Продажи автомобилей составили 16,86 миллиона единиц, увеличившись на 1,7%.В августе государственная политика в поддержку автопотребления помогла увеличить прибыль сектора на 100% в годовом исчислении, свидетельствуют данные ГСУ.За первые восемь месяцев этого года прибыль сектора автомобилестроения снизилась на 7,3% в годовом выражении, при чем снижение сократилось на 7,1 п. п. по сравнению с аналогичным показателем января-июля.

https://ria.ru/20220412/prodazhi-1783075757.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика