13:05 05.10.2022 (обновлено: 13:23 05.10.2022)
Песков назвал участие России в следствии по "Северным потокам" обязательным
Песков: участие России в расследовании аварии на "Северных потоках" обязательно
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования по ситуации на газопроводах "Северный поток", участие РФ должно быть обязательным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали такие настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и в расследовании произошедшего должно быть обязательным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, означат ли запрет береговой охраны Швеции на передвижение морских судов в радиусе пяти морских миль от аварии на нитках "Северном потока" недоступность этой зоны для "Газпрома" и его подрядчиков.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.