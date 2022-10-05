https://ria.ru/20221005/avariya-1821676187.html

Песков назвал участие России в следствии по "Северным потокам" обязательным

Песков назвал участие России в следствии по "Северным потокам" обязательным - РИА Новости, 05.10.2022

Песков назвал участие России в следствии по "Северным потокам" обязательным

Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования по ситуации на газопроводах "Северный поток", участие РФ должно быть... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:05

2022-10-05T13:05

2022-10-05T13:23

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авария на "северных потоках"

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования по ситуации на газопроводах "Северный поток", участие РФ должно быть обязательным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали такие настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и в расследовании произошедшего должно быть обязательным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, означат ли запрет береговой охраны Швеции на передвижение морских судов в радиусе пяти морских миль от аварии на нитках "Северном потока" недоступность этой зоны для "Газпрома" и его подрядчиков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zakharova-1821606098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, дания, северный поток, в мире, авария на "северных потоках", газпром, северный поток — 2, швеция