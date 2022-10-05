https://ria.ru/20221005/asean-1821610113.html
Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД
Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022
Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД
Почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:24
2022-10-05T09:24
2022-10-05T10:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономическое сообщество асеан
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.По его словам, Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН."Вместе с тем, следует учитывать, что наши планы в данной сфере зависят прежде всего от потребностей партнеров из Юго-Восточной Азии. Практически все страны этого региона в той или иной степени проявляют заинтересованность в наращивании импорта углеводородов из России", - сказал Ноздрев.Он отметил, что в Москве ориентируются не только на увеличение поставок, но и на реализацию более продвинутых проектов, связанных с совместной разработкой нефтегазовых месторождений и созданием перерабатывающих мощностей.В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономическое сообщество асеан, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономическое сообщество АСЕАН, Россия
09:24 05.10.2022 (обновлено: 10:15 05.10.2022)
Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД
Дипломат Ноздрев: почти все страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России