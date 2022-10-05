https://ria.ru/20221005/asean-1821610113.html

Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД

Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022

Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД

Почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:24

2022-10-05T09:24

2022-10-05T10:15

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономическое сообщество асеан

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.По его словам, Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН."Вместе с тем, следует учитывать, что наши планы в данной сфере зависят прежде всего от потребностей партнеров из Юго-Восточной Азии. Практически все страны этого региона в той или иной степени проявляют заинтересованность в наращивании импорта углеводородов из России", - сказал Ноздрев.Он отметил, что в Москве ориентируются не только на увеличение поставок, но и на реализацию более продвинутых проектов, связанных с совместной разработкой нефтегазовых месторождений и созданием перерабатывающих мощностей.В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220901/asean-1813605164.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономическое сообщество асеан, россия