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Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022
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Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД
Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022
Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД
Почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:24
2022-10-05T10:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.По его словам, Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН."Вместе с тем, следует учитывать, что наши планы в данной сфере зависят прежде всего от потребностей партнеров из Юго-Восточной Азии. Практически все страны этого региона в той или иной степени проявляют заинтересованность в наращивании импорта углеводородов из России", - сказал Ноздрев.Он отметил, что в Москве ориентируются не только на увеличение поставок, но и на реализацию более продвинутых проектов, связанных с совместной разработкой нефтегазовых месторождений и созданием перерабатывающих мощностей.В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономическое сообщество асеан, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономическое сообщество АСЕАН, Россия
09:24 05.10.2022 (обновлено: 10:15 05.10.2022)
 
Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России, заявили в МИД

Дипломат Ноздрев: почти все страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкеры у нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске
Танкеры у нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкеры у нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.
По его словам, Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.
"Вместе с тем, следует учитывать, что наши планы в данной сфере зависят прежде всего от потребностей партнеров из Юго-Восточной Азии. Практически все страны этого региона в той или иной степени проявляют заинтересованность в наращивании импорта углеводородов из России", - сказал Ноздрев.
Он отметил, что в Москве ориентируются не только на увеличение поставок, но и на реализацию более продвинутых проектов, связанных с совместной разработкой нефтегазовых месторождений и созданием перерабатывающих мощностей.
В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.
Читайте полный текст интервью >>
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экономическое сообщество АСЕАНРоссия
 
 
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