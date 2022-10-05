https://ria.ru/20221005/agroprom-1821722166.html
Правительство будет реагировать на запросы агропрома, заявил Мишустин
Правительство будет реагировать на запросы агропрома, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2022
Правительство будет реагировать на запросы агропрома, заявил Мишустин
Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности из-за действий недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:26
2022-10-05T15:26
2022-10-05T16:33
экономика
михаил мишустин
россия
ближний восток
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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности из-за действий недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности, с которыми сегодня столкнулся работающий в этой сфере бизнес из-за действий недружественных стран. Включая и внешние торговые барьеры, нарушения цепочек поставок, рост цен в смежных секторах", - сказал он на агропромышленной выставке "Золотая осень",Мишустин напомнил, что весной в самые короткие сроки были приняты решения о выделении дополнительных средств на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, Что позволило сохранить для аграриев ставку до пяти процентов. Также кабмин ускорил доведение субсидий и трансфертов из федерального бюджета до аграриев за счет внедрения механизма авансирования в регионах по отдельным направлениям, а также было направлено финансирование на обновление парка сельхозтехники, добавил он."Продолжаем также помогать экспортерам, которые активно расширяют географию поставок. В том числе в страны Ближнего Востока, Африки", - заметил премьер.
https://ria.ru/20221003/komissiya-1821302759.html
https://ria.ru/20221005/mishustin-1821718362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, ближний восток
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Ближний Восток
15:26 05.10.2022 (обновлено: 16:33 05.10.2022)
Правительство будет реагировать на запросы агропрома, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома
КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности из-за действий недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности, с которыми сегодня столкнулся работающий в этой сфере бизнес из-за действий недружественных стран. Включая и внешние торговые барьеры, нарушения цепочек поставок, рост цен в смежных секторах", - сказал он на агропромышленной выставке "Золотая осень",
Мишустин напомнил, что весной в самые короткие сроки были приняты решения о выделении дополнительных средств на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, Что позволило сохранить для аграриев ставку до пяти процентов. Также кабмин ускорил доведение субсидий и трансфертов из федерального бюджета до аграриев за счет внедрения механизма авансирования в регионах по отдельным направлениям, а также было направлено финансирование на обновление парка сельхозтехники, добавил он.
"Продолжаем также помогать экспортерам, которые активно расширяют географию поставок. В том числе в страны Ближнего Востока
, Африки", - заметил премьер.