https://ria.ru/20221005/agroprom-1821722166.html

Правительство будет реагировать на запросы агропрома, заявил Мишустин

Правительство будет реагировать на запросы агропрома, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2022

Правительство будет реагировать на запросы агропрома, заявил Мишустин

Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности из-за действий недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:26

2022-10-05T15:26

2022-10-05T16:33

экономика

михаил мишустин

россия

ближний восток

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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности из-за действий недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство готово оперативно реагировать на запросы агропрома, учитывая сложности, с которыми сегодня столкнулся работающий в этой сфере бизнес из-за действий недружественных стран. Включая и внешние торговые барьеры, нарушения цепочек поставок, рост цен в смежных секторах", - сказал он на агропромышленной выставке "Золотая осень",Мишустин напомнил, что весной в самые короткие сроки были приняты решения о выделении дополнительных средств на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, Что позволило сохранить для аграриев ставку до пяти процентов. Также кабмин ускорил доведение субсидий и трансфертов из федерального бюджета до аграриев за счет внедрения механизма авансирования в регионах по отдельным направлениям, а также было направлено финансирование на обновление парка сельхозтехники, добавил он."Продолжаем также помогать экспортерам, которые активно расширяют географию поставок. В том числе в страны Ближнего Востока, Африки", - заметил премьер.

https://ria.ru/20221003/komissiya-1821302759.html

https://ria.ru/20221005/mishustin-1821718362.html

россия

ближний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия, ближний восток