https://ria.ru/20221005/aes-1821775067.html

В Германии произошла утечка на неработающей АЭС

В Германии произошла утечка на неработающей АЭС - РИА Новости, 05.10.2022

В Германии произошла утечка на неработающей АЭС

На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября, сообщили власти федеральной земли... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:34

2022-10-05T17:34

2022-10-05T17:46

германия

в мире

шлезвиг-гольштейн

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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября, сообщили власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.Уточняется, что в непосредственной близости от места утечки операционная компания Vattenfall обнаружила низкий уровень загрязнения радиоактивными веществами.АЭС "Брунсбюттель" остановлена с 2007 года.

https://ria.ru/20221005/kotin-1821724288.html

германия

шлезвиг-гольштейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

германия, в мире, шлезвиг-гольштейн