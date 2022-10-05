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В Германии произошла утечка на неработающей АЭС - РИА Новости, 05.10.2022
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В Германии произошла утечка на неработающей АЭС
В Германии произошла утечка на неработающей АЭС - РИА Новости, 05.10.2022
В Германии произошла утечка на неработающей АЭС
На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября, сообщили власти федеральной земли... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:34
2022-10-05T17:46
германия
в мире
шлезвиг-гольштейн
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября, сообщили власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.Уточняется, что в непосредственной близости от места утечки операционная компания Vattenfall обнаружила низкий уровень загрязнения радиоактивными веществами.АЭС "Брунсбюттель" остановлена с 2007 года.
https://ria.ru/20221005/kotin-1821724288.html
германия
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германия, в мире, шлезвиг-гольштейн
Германия, В мире, Шлезвиг-Гольштейн
17:34 05.10.2022 (обновлено: 17:46 05.10.2022)
 
В Германии произошла утечка на неработающей АЭС

На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле 28 сентября произошла утечка на линии сброса

© AFP 2022 / Johannes EiseleАтомная электростанция Брунсбюттель
Атомная электростанция Брунсбюттель - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Johannes Eisele
Атомная электростанция Брунсбюттель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября, сообщили власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
"На атомной электростанции Брунсбюттель произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в непосредственной близости от места утечки операционная компания Vattenfall обнаружила низкий уровень загрязнения радиоактивными веществами.
АЭС "Брунсбюттель" остановлена с 2007 года.
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