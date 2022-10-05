https://ria.ru/20221005/aes-1821775067.html
В Германии произошла утечка на неработающей АЭС
В Германии произошла утечка на неработающей АЭС - РИА Новости, 05.10.2022
В Германии произошла утечка на неработающей АЭС
На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября, сообщили власти федеральной земли... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:34
2022-10-05T17:34
2022-10-05T17:46
германия
в мире
шлезвиг-гольштейн
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября, сообщили власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.Уточняется, что в непосредственной близости от места утечки операционная компания Vattenfall обнаружила низкий уровень загрязнения радиоактивными веществами.АЭС "Брунсбюттель" остановлена с 2007 года.
https://ria.ru/20221005/kotin-1821724288.html
германия
шлезвиг-гольштейн
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, шлезвиг-гольштейн
Германия, В мире, Шлезвиг-Гольштейн
17:34 05.10.2022 (обновлено: 17:46 05.10.2022)
В Германии произошла утечка на неработающей АЭС
На неработающей АЭС в германском Брунсбюттеле 28 сентября произошла утечка на линии сброса