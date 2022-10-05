https://ria.ru/20221005/aeroport-1821728135.html

Премьер ДНР заявил, что терминал аэропорта Мариуполя могут снести

Премьер ДНР заявил, что терминал аэропорта Мариуполя могут снести - РИА Новости, 05.10.2022

Премьер ДНР заявил, что терминал аэропорта Мариуполя могут снести

Разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:41

2022-10-05T15:41

2022-10-05T15:41

виталий хоценко

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803824594_0:65:3344:1945_1920x0_80_0_0_ff07ac1e99ac19051b655455afa5d9d1.jpg

ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы, сообщил в интервью РИА Новости премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."Терминал разрушен. (Вице-премьер РФ) Марат Шакирзянович (Хуснуллин) дал соответствующие поручения: провести обследование здания и понять, может ли быть оно реконструировано или капитально отремонтировано. Если да, то заниматься капитальным ремонтом; если нет, то сносить и строить на его месте новое здание гражданского аэропорта", - сказал Хоценко.По его словам, аэропорт и аэродром фактически не эксплуатировался с 2014 года."Это будет полноценное восстановление аэродрома и аэропорта", - отметил премьер ДНР.

https://ria.ru/20221005/mariupol-1821687561.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виталий хоценко, в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия