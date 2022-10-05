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Премьер ДНР заявил, что терминал аэропорта Мариуполя могут снести
Премьер ДНР заявил, что терминал аэропорта Мариуполя могут снести - РИА Новости, 05.10.2022
Премьер ДНР заявил, что терминал аэропорта Мариуполя могут снести
Разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:41
2022-10-05T15:41
2022-10-05T15:41
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы, сообщил в интервью РИА Новости премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."Терминал разрушен. (Вице-премьер РФ) Марат Шакирзянович (Хуснуллин) дал соответствующие поручения: провести обследование здания и понять, может ли быть оно реконструировано или капитально отремонтировано. Если да, то заниматься капитальным ремонтом; если нет, то сносить и строить на его месте новое здание гражданского аэропорта", - сказал Хоценко.По его словам, аэропорт и аэродром фактически не эксплуатировался с 2014 года."Это будет полноценное восстановление аэродрома и аэропорта", - отметил премьер ДНР.
https://ria.ru/20221005/mariupol-1821687561.html
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Виталий Хоценко, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия
Премьер ДНР заявил, что терминал аэропорта Мариуполя могут снести
Премьер ДНР Хоценко: терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новое здание