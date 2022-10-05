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Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.10.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221005/adygeya-1821629593.html
Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества
Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.10.2022
Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества
Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы экономического сотрудничества между республиками, сообщает пресс-служба правительства южно-российского... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:56
2022-10-05T10:56
республика адыгея
новороссийск
турция
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы экономического сотрудничества между республиками, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.В Доме правительства республики состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с депутатами Великого Народного Собрания Турции и членами Ассоциации кавказских предпринимателей (КАФИАД), говорится в сообщении. В ней также принял участие консул Турецкой республики в Новороссийске Фырат Байяр.Представители турецкой стороны, прибывшие в частном порядке, поздравили руководство и всех жителей Адыгеи со 100-летием государственности."На встрече были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества Адыгеи и Турции с учетом инвестиционного потенциала республики", - добавляется в релизе.
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новороссийск, турция, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Новороссийск, Турция, Мурат Кумпилов
10:56 05.10.2022
 

Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества

© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея/Aleksey Gusev Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с депутатами Великого Народного Собрания Турции и членами Ассоциации кавказских предпринимателей
Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с депутатами Великого Народного Собрания Турции и членами Ассоциации кавказских предпринимателей - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея/Aleksey Gusev
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы экономического сотрудничества между республиками, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.
В Доме правительства республики состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с депутатами Великого Народного Собрания Турции и членами Ассоциации кавказских предпринимателей (КАФИАД), говорится в сообщении. В ней также принял участие консул Турецкой республики в Новороссийске Фырат Байяр.
Церемония вручения государственных наград выдающимся работникам в различных отраслях, внесшим весомый вклад в развитие республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:50Республика Адыгея
В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики
Представители турецкой стороны, прибывшие в частном порядке, поздравили руководство и всех жителей Адыгеи со 100-летием государственности.
"На встрече были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества Адыгеи и Турции с учетом инвестиционного потенциала республики", - добавляется в релизе.
 
Республика АдыгеяНовороссийскТурцияМурат Кумпилов
 
 
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