https://ria.ru/20221005/adygeya-1821629593.html

Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества

Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.10.2022

Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества

Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы экономического сотрудничества между республиками, сообщает пресс-служба правительства южно-российского... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:56

2022-10-05T10:56

2022-10-05T10:56

республика адыгея

новороссийск

турция

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы экономического сотрудничества между республиками, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.В Доме правительства республики состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с депутатами Великого Народного Собрания Турции и членами Ассоциации кавказских предпринимателей (КАФИАД), говорится в сообщении. В ней также принял участие консул Турецкой республики в Новороссийске Фырат Байяр.Представители турецкой стороны, прибывшие в частном порядке, поздравили руководство и всех жителей Адыгеи со 100-летием государственности."На встрече были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества Адыгеи и Турции с учетом инвестиционного потенциала республики", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html

новороссийск

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новороссийск, турция, мурат кумпилов