https://ria.ru/20221005/adygeya-1821629593.html
Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества
Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.10.2022
Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы сотрудничества
Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы экономического сотрудничества между республиками, сообщает пресс-служба правительства южно-российского... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:56
2022-10-05T10:56
2022-10-05T10:56
республика адыгея
новороссийск
турция
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи и турецкие депутаты обсудили перспективы экономического сотрудничества между республиками, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.В Доме правительства республики состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с депутатами Великого Народного Собрания Турции и членами Ассоциации кавказских предпринимателей (КАФИАД), говорится в сообщении. В ней также принял участие консул Турецкой республики в Новороссийске Фырат Байяр.Представители турецкой стороны, прибывшие в частном порядке, поздравили руководство и всех жителей Адыгеи со 100-летием государственности."На встрече были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества Адыгеи и Турции с учетом инвестиционного потенциала республики", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html
новороссийск
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, турция, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Новороссийск, Турция, Мурат Кумпилов