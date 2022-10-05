https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html

В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики

В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики - РИА Новости, 05.10.2022

В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики

В Адыгее вручили государственные награды лучшим работникам из разных отраслей экономики, внесшим наибольший вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:50

2022-10-05T10:50

2022-10-05T10:50

республика адыгея

мурат кумпилов

общество

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МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. В Адыгее вручили государственные награды лучшим работникам из разных отраслей экономики, внесшим наибольший вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Стремление к созиданию, неравнодушное отношение к настоящему и будущему Адыгеи - эти высокие качества присущи всем вам, кто самоотверженно служит своей профессии, обществу, республике, стране и людям", – приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова на церемонии вручения государственных наград лучшим работникам, внесшим весомый вклад в развитие регион.Среди награжденных – врачи, работники соцзащиты, органов местного самоуправления, школьные учителя и вузовские преподаватели и общественники."Во все времена жители Адыгеи славились своим умением работать, добиваясь успеха во всех своих начинаниях. Ваши знания и опыт, профессиональное мастерство и ответственное отношение к делу неизменно служат залогом уверенности в процветании родной республики", – добавил глава Адыгеи.

https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628019.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, общество