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В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики - РИА Новости, 05.10.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html
В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики
В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики - РИА Новости, 05.10.2022
В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики
В Адыгее вручили государственные награды лучшим работникам из разных отраслей экономики, внесшим наибольший вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:50
2022-10-05T10:50
республика адыгея
мурат кумпилов
общество
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МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. В Адыгее вручили государственные награды лучшим работникам из разных отраслей экономики, внесшим наибольший вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Стремление к созиданию, неравнодушное отношение к настоящему и будущему Адыгеи - эти высокие качества присущи всем вам, кто самоотверженно служит своей профессии, обществу, республике, стране и людям", – приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова на церемонии вручения государственных наград лучшим работникам, внесшим весомый вклад в развитие регион.Среди награжденных – врачи, работники соцзащиты, органов местного самоуправления, школьные учителя и вузовские преподаватели и общественники."Во все времена жители Адыгеи славились своим умением работать, добиваясь успеха во всех своих начинаниях. Ваши знания и опыт, профессиональное мастерство и ответственное отношение к делу неизменно служат залогом уверенности в процветании родной республики", – добавил глава Адыгеи.
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мурат кумпилов, общество
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Общество
10:50 05.10.2022
 

В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики

© Фото : Пресс-служба Главы Республики АдыгеяЦеремония вручения государственных наград выдающимся работникам в различных отраслях, внесшим весомый вклад в развитие республики Адыгея
Церемония вручения государственных наград выдающимся работникам в различных отраслях, внесшим весомый вклад в развитие республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея
Церемония вручения государственных наград выдающимся работникам в различных отраслях, внесшим весомый вклад в развитие республики Адыгея
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. В Адыгее вручили государственные награды лучшим работникам из разных отраслей экономики, внесшим наибольший вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Стремление к созиданию, неравнодушное отношение к настоящему и будущему Адыгеи - эти высокие качества присущи всем вам, кто самоотверженно служит своей профессии, обществу, республике, стране и людям", – приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова на церемонии вручения государственных наград лучшим работникам, внесшим весомый вклад в развитие регион.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с руководством и представителями Черкесского благотворительного общества Сирии, а также с активистами Адыгэ Хасэ а. Кфар-Кама Израиля - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:47Республика Адыгея
Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием
Среди награжденных – врачи, работники соцзащиты, органов местного самоуправления, школьные учителя и вузовские преподаватели и общественники.
"Во все времена жители Адыгеи славились своим умением работать, добиваясь успеха во всех своих начинаниях. Ваши знания и опыт, профессиональное мастерство и ответственное отношение к делу неизменно служат залогом уверенности в процветании родной республики", – добавил глава Адыгеи.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловОбщество
 
 
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