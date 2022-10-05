https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html
В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики
В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики - РИА Новости, 05.10.2022
В Адыгее наградили лучших работников, внесших вклад в развитие республики
В Адыгее вручили государственные награды лучшим работникам из разных отраслей экономики, внесшим наибольший вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:50
2022-10-05T10:50
2022-10-05T10:50
республика адыгея
мурат кумпилов
общество
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МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. В Адыгее вручили государственные награды лучшим работникам из разных отраслей экономики, внесшим наибольший вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Стремление к созиданию, неравнодушное отношение к настоящему и будущему Адыгеи - эти высокие качества присущи всем вам, кто самоотверженно служит своей профессии, обществу, республике, стране и людям", – приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова на церемонии вручения государственных наград лучшим работникам, внесшим весомый вклад в развитие регион.Среди награжденных – врачи, работники соцзащиты, органов местного самоуправления, школьные учителя и вузовские преподаватели и общественники."Во все времена жители Адыгеи славились своим умением работать, добиваясь успеха во всех своих начинаниях. Ваши знания и опыт, профессиональное мастерство и ответственное отношение к делу неизменно служат залогом уверенности в процветании родной республики", – добавил глава Адыгеи.
https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628019.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, общество
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Общество
МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. В Адыгее вручили государственные награды лучшим работникам из разных отраслей экономики, внесшим наибольший вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Стремление к созиданию, неравнодушное отношение к настоящему и будущему Адыгеи - эти высокие качества присущи всем вам, кто самоотверженно служит своей профессии, обществу, республике, стране и людям", – приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова
на церемонии вручения государственных наград лучшим работникам, внесшим весомый вклад в развитие регион.
Среди награжденных – врачи, работники соцзащиты, органов местного самоуправления, школьные учителя и вузовские преподаватели и общественники.
"Во все времена жители Адыгеи славились своим умением работать, добиваясь успеха во всех своих начинаниях. Ваши знания и опыт, профессиональное мастерство и ответственное отношение к делу неизменно служат залогом уверенности в процветании родной республики", – добавил глава Адыгеи.