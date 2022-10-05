Рейтинг@Mail.ru
Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628019.html
Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием
Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием - РИА Новости, 05.10.2022
Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием
Черкесские диаспоры Израиля и Сирии поздравили Адыгею со 100-летием со дня образования и договорились с властями южно-российского региона об укреплении связей,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:47
2022-10-05T10:49
мурат кумпилов
израиль
сирия
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821625777_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_3e62606078138e809afb43bd33cc2cf4.jpg
МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. Черкесские диаспоры Израиля и Сирии поздравили Адыгею со 100-летием со дня образования и договорились с властями южно-российского региона об укреплении связей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями Черкесского благотворительного общества Сирии, а также с активистами Адыгэ Хасэ аула Кфар-Кама Израиля, которые поздравили жителей Адыгеи со 100-летием государственности. Кумпилов подчеркнул важность позитивного диалога адыгских диаспор с адыгами, проживающими на исторической родине, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Краснодарском крае."Мы – адыги всего мира – должны быть едины в своем стремлении улучшить жизнь народов, с которыми мы живем. Нам очень приятно, что в год 100-летия государственности Адыгеи вы смогли посетить малую Родину и передать нам добрые пожелания", - сказал Кумпилов.По данным властей республики, Адыгэ Хасэ Сирии было создано в 1948 году и сегодня насчитывает 5 отделений, которые занимаются изучением и сохранением всех диалектов адыгского языка, культуры и традиций. Черкесская община Израиля, насчитывающая около 3,5 тысячи человек. Израильские черкесы компактно проживают в Кфар-Каме, Рихание и Верхней Галилее, при обществе издается журнал "Черкес" на иврите и адыгском языке, функционирует этнографический музей.
https://ria.ru/20220919/zozh-1817744587.html
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821625777_119:0:1720:1200_1920x0_80_0_0_a6ec135c1a24743808a9a8b21c4b4809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, израиль, сирия
Мурат Кумпилов, Израиль, Сирия, Республика Адыгея
10:47 05.10.2022 (обновлено: 10:49 05.10.2022)
 

Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием

© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея/Aleksey Gusev Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с руководством и представителями Черкесского благотворительного общества Сирии, а также с активистами Адыгэ Хасэ а. Кфар-Кама Израиля
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с руководством и представителями Черкесского благотворительного общества Сирии, а также с активистами Адыгэ Хасэ а. Кфар-Кама Израиля - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея/Aleksey Gusev
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. Черкесские диаспоры Израиля и Сирии поздравили Адыгею со 100-летием со дня образования и договорились с властями южно-российского региона об укреплении связей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями Черкесского благотворительного общества Сирии, а также с активистами Адыгэ Хасэ аула Кфар-Кама Израиля, которые поздравили жителей Адыгеи со 100-летием государственности. Кумпилов подчеркнул важность позитивного диалога адыгских диаспор с адыгами, проживающими на исторической родине, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Краснодарском крае.
Махачкала - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 00:32
Названы регионы — лидеры по здоровому образу жизни населения
"Мы – адыги всего мира – должны быть едины в своем стремлении улучшить жизнь народов, с которыми мы живем. Нам очень приятно, что в год 100-летия государственности Адыгеи вы смогли посетить малую Родину и передать нам добрые пожелания", - сказал Кумпилов.
По данным властей республики, Адыгэ Хасэ Сирии было создано в 1948 году и сегодня насчитывает 5 отделений, которые занимаются изучением и сохранением всех диалектов адыгского языка, культуры и традиций. Черкесская община Израиля, насчитывающая около 3,5 тысячи человек. Израильские черкесы компактно проживают в Кфар-Каме, Рихание и Верхней Галилее, при обществе издается журнал "Черкес" на иврите и адыгском языке, функционирует этнографический музей.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловИзраильСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала