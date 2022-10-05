https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628019.html

Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием

Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием - РИА Новости, 05.10.2022

Израильская и сирийская черкесские диаспоры поздравили Адыгею со 100-летием

Черкесские диаспоры Израиля и Сирии поздравили Адыгею со 100-летием со дня образования и договорились с властями южно-российского региона об укреплении связей,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:47

2022-10-05T10:47

2022-10-05T10:49

мурат кумпилов

израиль

сирия

республика адыгея

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МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. Черкесские диаспоры Израиля и Сирии поздравили Адыгею со 100-летием со дня образования и договорились с властями южно-российского региона об укреплении связей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями Черкесского благотворительного общества Сирии, а также с активистами Адыгэ Хасэ аула Кфар-Кама Израиля, которые поздравили жителей Адыгеи со 100-летием государственности. Кумпилов подчеркнул важность позитивного диалога адыгских диаспор с адыгами, проживающими на исторической родине, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Краснодарском крае."Мы – адыги всего мира – должны быть едины в своем стремлении улучшить жизнь народов, с которыми мы живем. Нам очень приятно, что в год 100-летия государственности Адыгеи вы смогли посетить малую Родину и передать нам добрые пожелания", - сказал Кумпилов.По данным властей республики, Адыгэ Хасэ Сирии было создано в 1948 году и сегодня насчитывает 5 отделений, которые занимаются изучением и сохранением всех диалектов адыгского языка, культуры и традиций. Черкесская община Израиля, насчитывающая около 3,5 тысячи человек. Израильские черкесы компактно проживают в Кфар-Каме, Рихание и Верхней Галилее, при обществе издается журнал "Черкес" на иврите и адыгском языке, функционирует этнографический музей.

https://ria.ru/20220919/zozh-1817744587.html

израиль

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, израиль, сирия