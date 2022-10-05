https://ria.ru/20221005/abkhaziya-1822014372.html

Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии

Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022

Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии

Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии, говорится в сообщении Медиацентра МИД республики по итогам встречи главы абхазского... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T19:36

2022-10-05T19:36

2022-10-06T16:50

союзное государство

абхазия

белоруссия

россия

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

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СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии, говорится в сообщении Медиацентра МИД республики по итогам встречи главы абхазского внешнеполитического ведомства Инала Ардзинбы с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.Ардзинба и Мезенцев в ходе встречи обсудили итоги недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию."Глава МИД Абхазии подчеркнул, что Абхазия заинтересована в изучении опыта Союзного государства как эффективной интеграционной площадки. В современных условиях подавляющее большинство стран участвуют в работе различных интеграционных объединений", - говорится в сообщении.Ардзинба подчеркнул, что суверенные государства объединяют силы "для решения экономических вопросов, чтобы улучшить качество жизни своих граждан".В конце сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с президентом Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.

https://ria.ru/20221004/svetlogorsk-1821385095.html

абхазия

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

абхазия, белоруссия, россия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев