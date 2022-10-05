https://ria.ru/20221005/abkhaziya-1822014372.html
Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии
Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022
Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии
Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии, говорится в сообщении Медиацентра МИД республики по итогам встречи главы абхазского... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T19:36
2022-10-05T19:36
2022-10-06T16:50
союзное государство
абхазия
белоруссия
россия
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
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СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии, говорится в сообщении Медиацентра МИД республики по итогам встречи главы абхазского внешнеполитического ведомства Инала Ардзинбы с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.Ардзинба и Мезенцев в ходе встречи обсудили итоги недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию."Глава МИД Абхазии подчеркнул, что Абхазия заинтересована в изучении опыта Союзного государства как эффективной интеграционной площадки. В современных условиях подавляющее большинство стран участвуют в работе различных интеграционных объединений", - говорится в сообщении.Ардзинба подчеркнул, что суверенные государства объединяют силы "для решения экономических вопросов, чтобы улучшить качество жизни своих граждан".В конце сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с президентом Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.
https://ria.ru/20221004/svetlogorsk-1821385095.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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абхазия, белоруссия, россия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Абхазия, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев
СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии, говорится в сообщении Медиацентра МИД республики по итогам встречи главы абхазского внешнеполитического ведомства Инала Ардзинбы с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.
Ардзинба и Мезенцев в ходе встречи обсудили итоги недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко
в Абхазию.
"Глава МИД Абхазии подчеркнул, что Абхазия заинтересована в изучении опыта Союзного государства как эффективной интеграционной площадки. В современных условиях подавляющее большинство стран участвуют в работе различных интеграционных объединений", - говорится в сообщении.
Ардзинба подчеркнул, что суверенные государства объединяют силы "для решения экономических вопросов, чтобы улучшить качество жизни своих граждан".
В конце сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с президентом Асланом Бжанией
вопросы укрепления отношений двух стран.