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Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022
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Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии
Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022
Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии
Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии, говорится в сообщении Медиацентра МИД республики по итогам встречи главы абхазского... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T19:36
2022-10-06T16:50
союзное государство
абхазия
белоруссия
россия
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
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СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии, говорится в сообщении Медиацентра МИД республики по итогам встречи главы абхазского внешнеполитического ведомства Инала Ардзинбы с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.Ардзинба и Мезенцев в ходе встречи обсудили итоги недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию."Глава МИД Абхазии подчеркнул, что Абхазия заинтересована в изучении опыта Союзного государства как эффективной интеграционной площадки. В современных условиях подавляющее большинство стран участвуют в работе различных интеграционных объединений", - говорится в сообщении.Ардзинба подчеркнул, что суверенные государства объединяют силы "для решения экономических вопросов, чтобы улучшить качество жизни своих граждан".В конце сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с президентом Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.
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абхазия, белоруссия, россия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Абхазия, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев
19:36 05.10.2022 (обновлено: 16:50 06.10.2022)
 

Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии

© Фото : Министерство иностранных дел Республики АбхазияВстреча Дмитрия Мезенцева и Инала Ардзинбы
Встреча Дмитрия Мезенцева и Инала Ардзинбы - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Абхазия
Встреча Дмитрия Мезенцева и Инала Ардзинбы
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СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Абхазия внимательно изучает опыт Союзного государства России и Белоруссии, говорится в сообщении Медиацентра МИД республики по итогам встречи главы абхазского внешнеполитического ведомства Инала Ардзинбы с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.
Ардзинба и Мезенцев в ходе встречи обсудили итоги недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию.
"Глава МИД Абхазии подчеркнул, что Абхазия заинтересована в изучении опыта Союзного государства как эффективной интеграционной площадки. В современных условиях подавляющее большинство стран участвуют в работе различных интеграционных объединений", - говорится в сообщении.
Ардзинба подчеркнул, что суверенные государства объединяют силы "для решения экономических вопросов, чтобы улучшить качество жизни своих граждан".
В конце сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с президентом Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.
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Союзное государствоАбхазияБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Мезенцев
 
 
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