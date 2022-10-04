https://ria.ru/20221004/zhurnalisty-1821515935.html
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro - РИА Новости, 04.10.2022
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:48
2022-10-04T17:48
2022-10-04T17:48
белоруссия
казахстан
армения
южная осетия
миа "россия сегодня"
sputnik
новости агентства
медиа
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди 15 участников модуля - специалисты из телерадиокомпании "Гомель" (Белоруссия), телеканала "Хабар24" (Казахстан), телекомпании "Цайг" (Армения), государственной телерадиокомпании "Ир" (Южная Осетия) и др.В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства, узнают о последних трендах в фотожурналистике, обсудят проблему дезинформации в СМИ и способы верификации новостей. Кроме того, журналисты получат возможность принять участие в практических мастер-классах от опытных экспертов Sputnik.Со вступительным словом к участникам обратились директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова.Андрей Благодыренко, говоря о принципах работы агентства Sputnik, отметил: "Гибкость и новые подходы в работе, прежде всего в социальных сетях и мессенджерах, позволили нам свести к минимуму эффект от блокировки сайтов Sputnik западными медиасервисами".Очные модули SputnikPro для журналистов из стран СНГ реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20220915/eksperty-1817113242.html
https://ria.ru/20220912/sputnikpro-1816327969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, казахстан, армения, южная осетия, миа "россия сегодня", sputnik, новости агентства, медиа, россия, технологии
Белоруссия, Казахстан, Армения, Южная Осетия, МИА "Россия сегодня", Sputnik, Новости агентства, Медиа, Россия, Технологии
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди 15 участников модуля - специалисты из телерадиокомпании "Гомель" (Белоруссия), телеканала "Хабар24" (Казахстан), телекомпании "Цайг" (Армения), государственной телерадиокомпании "Ир" (Южная Осетия) и др.
В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства, узнают о последних трендах в фотожурналистике, обсудят проблему дезинформации в СМИ и способы верификации новостей. Кроме того, журналисты получат возможность принять участие в практических мастер-классах от опытных экспертов Sputnik.
Со вступительным словом к участникам обратились директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии
Андрей Благодыренко и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества
Екатерина Торубарова.
Андрей Благодыренко, говоря о принципах работы агентства Sputnik, отметил: "Гибкость и новые подходы в работе, прежде всего в социальных сетях и мессенджерах, позволили нам свести к минимуму эффект от блокировки сайтов Sputnik западными медиасервисами".
"Уверена, полученные знания и тот опыт, который вы сможете перенять на лекциях, занятиях и деловых встречах в рамках проекта у своих российских коллег, непременно будут способствовать вашему профессиональному росту, а культурная программа в самом сердце России не оставит вас равнодушными", - пожелала участникам Екатерина Торубарова.
Очные модули SputnikPro для журналистов из стран СНГ реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.