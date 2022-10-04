Рейтинг@Mail.ru
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/zhurnalisty-1821515935.html
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro - РИА Новости, 04.10.2022
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:48
2022-10-04T17:48
белоруссия
казахстан
армения
южная осетия
миа "россия сегодня"
sputnik
новости агентства
медиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821513040_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_c5c7fcb346433e38dbcf630dbf2c699f.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди 15 участников модуля - специалисты из телерадиокомпании "Гомель" (Белоруссия), телеканала "Хабар24" (Казахстан), телекомпании "Цайг" (Армения), государственной телерадиокомпании "Ир" (Южная Осетия) и др.В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства, узнают о последних трендах в фотожурналистике, обсудят проблему дезинформации в СМИ и способы верификации новостей. Кроме того, журналисты получат возможность принять участие в практических мастер-классах от опытных экспертов Sputnik.Со вступительным словом к участникам обратились директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова.Андрей Благодыренко, говоря о принципах работы агентства Sputnik, отметил: "Гибкость и новые подходы в работе, прежде всего в социальных сетях и мессенджерах, позволили нам свести к минимуму эффект от блокировки сайтов Sputnik западными медиасервисами".Очные модули SputnikPro для журналистов из стран СНГ реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20220915/eksperty-1817113242.html
https://ria.ru/20220912/sputnikpro-1816327969.html
белоруссия
казахстан
армения
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821513040_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2b0c43b70eb86115c946cdb64d005319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, казахстан, армения, южная осетия, миа "россия сегодня", sputnik, новости агентства, медиа, россия, технологии
Белоруссия, Казахстан, Армения, Южная Осетия, МИА "Россия сегодня", Sputnik, Новости агентства, Медиа, Россия, Технологии
17:48 04.10.2022
 

Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro

© Sputnik / Антон ДенисовМолодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Антон Денисов
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди 15 участников модуля - специалисты из телерадиокомпании "Гомель" (Белоруссия), телеканала "Хабар24" (Казахстан), телекомпании "Цайг" (Армения), государственной телерадиокомпании "Ир" (Южная Осетия) и др.
В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства, узнают о последних трендах в фотожурналистике, обсудят проблему дезинформации в СМИ и способы верификации новостей. Кроме того, журналисты получат возможность принять участие в практических мастер-классах от опытных экспертов Sputnik.
© Фото : Россотрудничество / Александр КостиковМолодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Россотрудничество / Александр Костиков
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Со вступительным словом к участникам обратились директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова.
Андрей Благодыренко, говоря о принципах работы агентства Sputnik, отметил: "Гибкость и новые подходы в работе, прежде всего в социальных сетях и мессенджерах, позволили нам свести к минимуму эффект от блокировки сайтов Sputnik западными медиасервисами".
"Уверена, полученные знания и тот опыт, который вы сможете перенять на лекциях, занятиях и деловых встречах в рамках проекта у своих российских коллег, непременно будут способствовать вашему профессиональному росту, а культурная программа в самом сердце России не оставит вас равнодушными", - пожелала участникам Екатерина Торубарова.
Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 20:01
Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР
Очные модули SputnikPro для журналистов из стран СНГ реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 19:24
SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии
Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
БелоруссияКазахстанАрменияЮжная ОсетияМИА "Россия сегодня"SputnikНовости агентстваМедиаРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала