https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821321447.html
Почему в России владельцы отказываются от домашних животных
Почему в России владельцы отказываются от домашних животных - РИА Новости, 04.10.2022
Почему в России владельцы отказываются от домашних животных
В России зафиксирован рекордный рост количества животных, от которых отказываются владельцы. Собак и кошек возвращают в приют, отдают знакомым или просто - выбрасывают у дороги. Мы пробуем разобраться, кто и почему в России оставляет своих питомцев? Как часто это происходит? И кого оставляют чаще: кошек или собак?
2022-10-04T12:00
2022-10-04T12:00
2022-10-04T15:35
зверокаст
животные
домашние животные
собаки
кошки
бездомные животные
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Почему в России владельцы отказываются от домашних животных
В России зафиксирован рекордный рост количества животных, от которых отказываются владельцы. Собак и кошек возвращают в приют, отдают знакомы или просто - выбрасывают у дороги. Мы пробуем разобраться, кто и почему в России оставляет своих питомцев? Как часто это происходит? И кого оставляют чаще: кошек или собак?
audio/mpeg
Почему в России владельцы отказываются от домашних животных
В России зафиксирован рекордный рост количества животных, от которых отказываются владельцы. Собак и кошек возвращают в приют, отдают знакомы или просто - выбрасывают у дороги. Мы пробуем разобраться, кто и почему в России оставляет своих питомцев? Как часто это происходит? И кого оставляют чаще: кошек или собак?
audio/mpeg
О том, как справиться с этой проблемой и почему она так актуальна, мы сегодня поговорим с Ольгой Манохиной, кинологом, управляющей приютом (фонд "Ника") и Александрой Бабкиной, руководитель Добра Mail.ru, автор проекта "Надо поговорить о животных"Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Артур АрушанянМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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животные, домашние животные, собаки, кошки, бездомные животные, аудио
Зверокаст, Животные, домашние животные, Собаки, кошки, бездомные животные
12:00 04.10.2022 (обновлено: 15:35 04.10.2022)
Почему в России владельцы отказываются от домашних животных
В России зафиксирован рекордный рост количества животных, от которых отказываются владельцы. Собак и кошек возвращают в приют, отдают знакомым или просто - выбрасывают у дороги. Мы пробуем разобраться, кто и почему в России оставляет своих питомцев? Как часто это происходит? И кого оставляют чаще: кошек или собак?