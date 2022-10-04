https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821321447.html

Почему в России владельцы отказываются от домашних животных

Почему в России владельцы отказываются от домашних животных - РИА Новости, 04.10.2022

Почему в России владельцы отказываются от домашних животных

В России зафиксирован рекордный рост количества животных, от которых отказываются владельцы. Собак и кошек возвращают в приют, отдают знакомым или просто - выбрасывают у дороги. Мы пробуем разобраться, кто и почему в России оставляет своих питомцев? Как часто это происходит? И кого оставляют чаще: кошек или собак?

2022-10-04T12:00

2022-10-04T12:00

2022-10-04T15:35

зверокаст

животные

домашние животные

собаки

кошки

бездомные животные

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Почему в России владельцы отказываются от домашних животных В России зафиксирован рекордный рост количества животных, от которых отказываются владельцы. Собак и кошек возвращают в приют, отдают знакомы или просто - выбрасывают у дороги. Мы пробуем разобраться, кто и почему в России оставляет своих питомцев? Как часто это происходит? И кого оставляют чаще: кошек или собак? audio/mpeg

Почему в России владельцы отказываются от домашних животных В России зафиксирован рекордный рост количества животных, от которых отказываются владельцы. Собак и кошек возвращают в приют, отдают знакомы или просто - выбрасывают у дороги. Мы пробуем разобраться, кто и почему в России оставляет своих питомцев? Как часто это происходит? И кого оставляют чаще: кошек или собак? audio/mpeg

О том, как справиться с этой проблемой и почему она так актуальна, мы сегодня поговорим с Ольгой Манохиной, кинологом, управляющей приютом (фонд "Ника") и Александрой Бабкиной, руководитель Добра Mail.ru, автор проекта "Надо поговорить о животных"Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Артур АрушанянМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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